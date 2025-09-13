ITR 2025: ITR में इस आमदनी का खुलासा नहीं करना पड़ेगा भारी, हजार-500 नहीं लगेगा 10 लाख का जुर्माना!

ITR Rules: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करते हैं तो आपका इस खबर से अपडेट होना बहुत जरूरी है. जी हां, आयकर व‍िभाग की तरफ से प‍िछले द‍िनों जारी नोट‍िफ‍िकेशन में इनकम टैक्‍स व‍िभाग ने टैक्‍सपेयर्स से विदेश की संपत्ति और विदेश से हुई आमदनी का ब्‍योरा देने के लि‍ए कहा है. आयकर व‍िभाग की तरफ से कहा गया क‍ि अपने इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) में व‍िदेश में मौजूद प्रॉपर्टी की जानकारी देकर टैक्‍सपेयर कानूनी समस्‍या से बचने के साथ ही देश के डेवलपमेंट में भी योगदान कर सकते हैं.

पिछले साल चलाया गया था अभ‍ियान

पिछले साल नवंबर में इनकम टैक्‍स विभाग ने एक अभियान के जर‍िये टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए चेतावनी जारी की थी क‍ि यद‍ि वे अपने इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) में व‍िदेश में ली गई प्रॉपर्टी या विदेश से होने वाली इनकम का खुलासा नहीं करते हैं तो उन पर 10 लाख रुपये तक की पेनाल्‍टी लगाई जा सकती है. व‍िभाग की तरफ से द‍िए गए निर्देश में कहा गया कि टैक्‍सपेयर के लिए अपनी विदेशी संपत्ति और इनकम को आईटीआर में दिखाना जरूरी है. आपको बता दें आईटीआर फॉर्म में शेड्यूल एफए (विदेशी संपत्ति) मुख्य रूप से विदेशी संपत्ति की जानकारी देने के लिए है. इसके अलावा शेड्यूल एफएसआई विदेश से हुई आमदनी की जानकारी देने के लिए है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 12 लाख से भी कम है आपकी इनकम, फ‍िर भी ITR फाइल करना जरूरी क्‍यों? यहां जान‍िए कारण

CRS और FATCA क्या हैं?

कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS) और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA) इंटरनेशनल करार हैं. इनका मकसद दुनिया भर के देशों के आयकर अधिकारियों के बीच ट्रांसपेरेंसी और सहयोग बढ़ाकर टैक्‍स चोरी को पकड़ना है. इन करार के तहत, भारतीय आयकर विभाग को विदेशों में भारतीय निवासियों के फाइनेंश‍िलय अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी मिलती है. इस जानकारी के तहत उनका नाम, पता, पैन (PAN) नंबर, खाता संख्या, खाते में जमा राशि और इनकम का विवरण आद‍ि शामिल होता है. इस जानकारी से आयकर व‍िभाग को इंड‍ियन टैक्‍सपेयर की कुल आमदनी का ह‍िसाब लगाने और ऐसे लोगों का पता लगाने में मदद म‍िलती है, जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति और इनकम का खुलासा नहीं किया.

विदेशों में चुकाए गए टैक्स पर राहत

टैक्‍सपेयर विदेशों में चुकाए गए टैक्स पर राहत (टैक्स क्रेडिट) का क्‍लेम करने के लिए फॉर्म-67 के साथ ऑनलाइन शेड्यूल टीआर (टैक्स रिलीफ) फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने अपनी हालिया जानकारी में बताया क‍ि विदेश में संपत्ति और इनकम का खुलासा नहीं करने पर ब्‍लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कराधान अधिनियम, 2015 के तहत सख्त जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

यह भी पढ़ें: अगर आप 15 सितंबर तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? कितना देना पड़ेगा जुर्माना, पूरी डिटेल यहां

विदेशी इनकम का खुलासा करने का फायदा

अपने टैक्स रिटर्न में विदेशी संपत्ति से जुड़ी जानकारी देने से यह साफ होता है क‍ि आप कानून का पालन करने वाले और ईमानदार नागर‍िक हैं. ऐसा करने से आयकर अधिकारियों का आप पर भरोसा बढ़ता है और आप गैर जरूरी जांच-पड़ताल से बच जाते हैं. इसके अलावा सही तरीके से जानकारी देने से टैक्‍सपेयर विदेशों में चुकाए गए टैक्स पर राहत का दावा कर सकते हैं. इससे उन्हें एक ही आमदनी पर दो बार टैक्स नहीं देना पड़ता और उनकी कुल टैक्‍स देनदारी कम हो जाती है.