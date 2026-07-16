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ITR 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, लग सकती है लाखों की चपत

Income Tax Return Compliance: अब आयकर विभाग के पास फॉर्म 26AS, AIS (एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट) और TIS (टैक्सपेयर इनफार्मेशन समरी) के जरिए आपकी वित्तीय गतिविधियों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है. इसमें ब्याज से होने वाली आय, डिविडेंड, कैपिटल गेन, बड़े वित्तीय लेनदेन, विदेशी रेमिटेंस और अन्य आय संबंधी जानकारी शामिल होती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 16, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:30 PM IST
ITR 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, लग सकती है लाखों की चपत
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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