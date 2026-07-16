/ITR 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, लग सकती है लाखों की चपत

केवल ITR दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है. निर्धारित समय के भीतर आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या अन्य माध्यम से उसका ई-वेरिफिकेशन भी जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो रिटर्न अमान्य माना जा सकता है और रिफंड भी अटक सकता है. अब ITR फाइलिंग केवल फॉर्म-16 से आंकड़े भरने की प्रक्रिया नहीं रह गई है. आयकर विभाग के पास AIS, TIS और फॉर्म 26AS के माध्यम से आपकी लगभग सभी वित्तीय जानकारियां उपलब्ध रहती हैं. ऐसे में ITR दाखिल करते समय हर जानकारी का सही मिलान करना बेहद जरूरी है.