/ITR 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, लग सकती है लाखों की चपत

Income Tax Return Compliance: नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना पहले आसान माना जाता था, क्योंकि वेतन और टैक्स कटौती से जुड़ी अधिकांश जानकारी नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म-16 में उपलब्ध होती है. लेकिन, अब टैक्स सिस्टम के डिजिटाइजेशन के साथ स्थिति बदल चुकी है.
अब आयकर विभाग के पास फॉर्म 26AS, AIS (एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट) और TIS (टैक्सपेयर इनफार्मेशन समरी) के जरिए आपकी वित्तीय गतिविधियों की पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है. इसमें ब्याज से होने वाली आय, डिविडेंड, कैपिटल गेन, बड़े वित्तीय लेनदेन, विदेशी रेमिटेंस और अन्य आय संबंधी जानकारी शामिल होती है. ऐसे में ITR में छोटी-सी चूक या जानकारी छूटने पर टैक्स नोटिस, एडिशनल टैक्स, ब्याज और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
अगर किसी कर्मचारी ने नौकरी बदली है, गलत टैक्स रिजीम (Old/New Tax Regime) चुनी है. बिना प्रमाण के टैक्स छूट का दावा किया है. कैपिटल गेन की जानकारी नहीं दी है या विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है, तो उसे लाखों रुपये की टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अब केवल फॉर्म-16 के आधार पर ITR भरना पर्याप्त नहीं है. सभी आय, टैक्स क्रेडिट, कटौतियों और अन्य जानकारियों का मिलान करना बेहद जरूरी हो गया है.
कई कर्मचारी सिर्फ फॉर्म-16 के आधार पर ITR दाखिल कर देते हैं. जबकि इसमें केवल वेतन और TDS की जानकारी होती है. बचत खाते और FD का ब्याज, डिविडेंड, कैपिटल गेन, किराये की आय या फ्रीलांस आय जैसी अन्य कमाई इसमें शामिल नहीं होती. इसलिए ITR भरने से पहले फॉर्म-16 का मिलान फॉर्म 26AS, AIS, TIS, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और निवेश संबंधी दस्तावेजों से जरूर करें. ऐसा न करने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है.
कई टैक्सपेयर बिना तुलना किए नई या ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव कर लेते हैं. नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब कम हैं. लेकिन, इसमें HRA, LTA, होम लोन ब्याज और 80C, 80D, 80CCD(1B) जैसी कई टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता. ITR दाखिल करने से पहले दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में अपनी कुल टैक्स देनदारी की तुलना जरूर करें और उसी के आधार पर सही विकल्प चुनें.
कुछ कर्मचारी 80C, 80D, 80CCD, 80G जैसी धाराओं के तहत टैक्स छूट का दावा तो कर देते हैं. लेकिन, उनके पास निवेश या भुगतान के पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते. बाद में ये गलती टैक्स डिमांड का कारण बन सकती है. इसलिए निवेश रसीद, बीमा प्रीमियम, ELSS स्टेटमेंट, PF कंट्रीब्यूशन, होम लोन सर्टिफिकेट और दान की रसीद जैसे दस्तावेज संभालकर रखें.
शेयर, म्यूचुअल फंड, ESOP, प्रॉपर्टी या अन्य संपत्तियों में निवेश करने वाले कर्मचारियों को कैपिटल गेन की सही गणना करनी चाहिए. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, खरीद लागत, इंडेक्सेशन और टैक्स छूट से जुड़ी गलतियां भविष्य में भारी टैक्स डिमांड का कारण बन सकती हैं.
बोनस, एरियर, एडवांस सैलरी, जॉइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस, VRS मुआवजा या रिटायरमेंट बेनिफिट जैसी रकम पर अलग-अलग टैक्स नियम लागू होते हैं. कई बार कर्मचारी इन्हें टैक्स फ्री मान लेते हैं या उपलब्ध राहत का दावा नहीं करते, इससे वित्तीय नुकसान हो सकता है.
अगर कोई कर्मचारी विदेशी बैंक खाता, विदेशी शेयर, विदेशी ESOP, RSU या अन्य विदेशी वित्तीय संपत्ति रखता है, तो उसकी जानकारी ITR में देना अनिवार्य है. ऐसी जानकारी छिपाने पर ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम, 2015 के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है. कुछ मामलों में 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ITR में गलत बैंक खाता, IFSC, PAN से लिंक न होना या बैंक खाते का प्री-वैलिडेशन न होने पर टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है. इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले बैंक खाते की सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लें.
केवल ITR दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है. निर्धारित समय के भीतर आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट या अन्य माध्यम से उसका ई-वेरिफिकेशन भी जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो रिटर्न अमान्य माना जा सकता है और रिफंड भी अटक सकता है. अब ITR फाइलिंग केवल फॉर्म-16 से आंकड़े भरने की प्रक्रिया नहीं रह गई है. आयकर विभाग के पास AIS, TIS और फॉर्म 26AS के माध्यम से आपकी लगभग सभी वित्तीय जानकारियां उपलब्ध रहती हैं. ऐसे में ITR दाखिल करते समय हर जानकारी का सही मिलान करना बेहद जरूरी है.