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ITR 2026: दो-दो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने होंगे, नए टैक्स कानून पर टैक्स डिपार्टमेंट ने दूर किया बड़ा भ्रम

कई लोगों को आशंका थी कि उन्हें एक रिटर्न पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 और दूसरा नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत भरना पड़ेगा. हालांकि, आयकर विभाग ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 04, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:16 PM IST
ITR 2026: दो-दो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने होंगे, नए टैक्स कानून पर टैक्स डिपार्टमेंट ने दूर किया बड़ा भ्रम
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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