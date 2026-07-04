/ITR 2026: दो-दो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने होंगे, नए टैक्स कानून पर टैक्स डिपार्टमेंट ने दूर किया बड़ा भ्रम

ITR 2026: नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को लेकर टैक्सपेयर्स के बीच एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा था कि 1 अप्रैल 2026 से असेसमेंट ईयर (AY) की जगह टैक्स ईयर लागू होने के बाद क्या उन्हें एक ही आय पर दो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने होंगे? इस पर आयकर विभाग ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है.
आयकर विभाग ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को एक ही आय के लिए दो ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी. नया कानून केवल टैक्स से जुड़े शब्दों में बदलाव लाता है, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 (FY 2025-26) की आय का रिटर्न पहले की तरह ही पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत दाखिल किया जाएगा.
कई लोगों को आशंका थी कि उन्हें एक रिटर्न पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 और दूसरा नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत भरना पड़ेगा. हालांकि, आयकर विभाग ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होगा.
विभाग के अनुसार, टैक्स ईयर 2026-27 का रिटर्न उस टैक्स ईयर की समाप्ति के बाद दाखिल किया जाएगा। ये व्यवस्था पहले से लागू प्रणाली के समान ही रहेगी।
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच अर्जित आय का रिटर्न असेसमेंट ईयर 2026-27 के तहत ही दाखिल किया जाएगा. भले ही रिटर्न 1 अप्रैल 2026 के बाद भरा जाए. लेकिन, यह उस अवधि की आय से जुड़ा होगा जो नए कानून के लागू होने से पहले की है. इसलिए इस पर पूरी तरह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियम लागू होंगे.
विभाग ने यह भी बताया कि AY 2026-27 के लिए ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 जैसे सभी मौजूदा फॉर्म पहले की तरह उपलब्ध रहेंगे. टैक्सपेयर्स को रिटर्न दाखिल करते समय असेसमेंट ईयर 2026-27 का ही चयन करना होगा.
आयकर विभाग के अनुसार, पुराने और नए कानून के बीच बदलाव के दौरान दो अलग-अलग फाइलिंग दायित्व होंगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे. FY 2025-26 की आय का रिटर्न AY 2026-27 के तहत पुराने कानून के अनुसार दाखिल होगा. वहीं, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले टैक्स ईयर 2026-27 का रिटर्न वर्ष 2027 में नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत दाखिल किया जाएगा.
नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 में भी लेट फीस का प्रावधान पहले जैसा ही रखा गया है.
अगर कुल आय 5 लाख रुपये तक है तो 1,000 रुपये का शुल्क लगेगा.
अगर कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी.
हालांकि, यह नियम केवल टैक्स ईयर 2026-27 और उसके बाद दाखिल होने वाले रिटर्न पर लागू होगा. AY 2026-27 और उससे पहले के रिटर्न पर पुराने कानून की सेक्शन 234F के प्रावधान ही लागू रहेंगे. फिलहाल, आयकर विभाग का साफ कहना है कि FY 2025-26 की आय के लिए टैक्सपेयर्स को केवल एक ही ITR दाखिल करना होगा और यह पूरी प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुसार ही होगी.