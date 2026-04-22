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ITR 2026: नौकरी छोड़ने के बाद मिले एरियर पर टैक्स कैसे बचाएं? जानें क्या है फॉर्म 39

फॉर्म 39 एक अनिवार्य फॉर्म है, जिसके जरिए टैक्सपेयर्स, नौकरी छोड़ने के बाद एकमुश्त मिलने वाली अतिरिक्त आय पर टैक्स राहत का दावा कर सकेंगे. इसमें सैलरी एरियर, एडवांस सैलरी, ग्रेच्युटी या पेंशन जैसी रकम शामिल है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:31 PM IST
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ITR 2026: नौकरी छोड़ने के बाद मिले एरियर पर टैक्स कैसे बचाएं? जानें क्या है फॉर्म 39

ITR 2026 : नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारियों को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलने में कई बार हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है. अगर ये पेमेंट अगले वित्त वर्ष में मिलता है, तो पूरी रकम उसी साल की आय मानी जाती है. इससे टैक्स देनदारी बढ़ सकती है. कई मामलों में टैक्सपेयर्स, हाई टैक्स स्लैब में पहुंच जाते हैं और ज्यादा टैक्स देना पड़ता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत फॉर्म 39 पेश किया है. ये मौजूदा फॉर्म 10E की जगह लेगा और वित्त वर्ष 2026-27 (आकलन वर्ष 2027-28) से लागू होगा.

क्या है फॉर्म 39?

फॉर्म 39 एक अनिवार्य फॉर्म है, जिसके जरिए टैक्सपेयर्स,नौकरी छोड़ने के बाद एकमुश्त मिलने वाली अतिरिक्त आय पर टैक्स राहत का दावा कर सकेंगे. इसमें सैलरी एरियर, एडवांस सैलरी, ग्रेच्युटी या पेंशन जैसी रकम शामिल है. ये फॉर्म करदाताओं को ये सर्विस देता है कि जिस आय का भुगतान देर से मिला है. उसे संबंधित वर्षों में बांटकर टैक्स की गणना की जा सके, ताकि एक ही साल में ज्यादा आय दिखने से टैक्स बोझ न बढ़े.

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किस कानून के तहत मिलेगा लाभ?

फॉर्म 39, आयकर अधिनियम 2025 की धारा 157(1) के तहत लागू होगा. ये पुराने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 89(1) का स्थान लेगा. राहत पाने के लिए टैक्सपेयर्स को ITR भरने से पहले फॉर्म 39 जमा करना होगा.

किन लोगों को होगा फायदा?

इस फॉर्म का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें अलग वर्ष में बकाया आय प्राप्त होती है. इसमें शामिल हैं:

  • वेतन एरियर

  • फैमिली पेंशन

  • ग्रेच्युटी

  • रिट्रेंचमेंट मुआवजा

  • कम्यूटेड पेंशन

फॉर्म 39 में क्या है नया?

पुराने फॉर्म 10E के मुकाबले फॉर्म 39 को ज्यादा डिजिटल और आसान बनाया गया है. इसमें:

  • ऑटो-पॉपुलेटेड टैक्सपेयर डिटेल्स

  • रियल-टाइम वैलिडेशन

  • सिस्टम आधारित वेरिफिकेशन

  • ड्रॉपडाउन मेन्यू और डेट पिकर

  • पार्ट A, B और C में व्यवस्थित फॉर्मेट

कैसे बचा सकते हैं टैक्स?

टैक्सपेयर्स को पहले यह हिसाब लगाना होगा कि मौजूदा साल में एरियर जोड़ने पर कितना टैक्स बनता है और बिना एरियर कितना टैक्स बनता. इसके बाद तुलना की जाएगी कि अगर यही आय संबंधित वर्षों में टैक्स होती तो कितना टैक्स बनता. इसी आधार पर राहत दी जाएगी.

कैसे भरें फॉर्म 39?

ये फॉर्म आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भरना होगा. ITR दाखिल करने से पहले इसे जमा करना जरूरी होगा. सिस्टम आधारित ऑटोमेशन से टैक्स राहत की सही गणना करने में मदद मिलेगी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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