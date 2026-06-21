/ITR-4 में बड़ा बदलाव; अब दो मकानों का किराया दिखा सकेंगे टैक्सपेयर्स, बदल गए हैं नियम, नया कॉलम जोड़ा गया

अगर कोई किराया पहले वसूल नहीं हो पाया था और बाद में प्राप्त हो जाता है, तो उसे जिस वर्ष में प्राप्त किया जाएगा. उसी वर्ष ‘हाउस प्रॉपर्टी से आय’ के तहत कर एलिजिबल माना जाएगा. हालांकि, ऐसे प्राप्त किराये पर कर लगाने से पहले 30 प्रतिशत की स्टैण्डर्ड डिडक्शन दी जाएगी. ये नियम तब भी लागू होगा, जब उस वर्ष में करदाता उस संपत्ति का मालिक न हो. आयकर विभाग का मानना है कि इन बदलावों से किराये की आय की रिपोर्टिंग अधिक पारदर्शी होगी और करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में सर्विस मिलेगी.