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ITR-4 में बड़ा बदलाव; अब दो मकानों का किराया दिखा सकेंगे टैक्सपेयर्स, बदल गए हैं नियम, नया कॉलम जोड़ा गया

इस बार ITR-4 (Sahaj) फॉर्म में किराये से होने वाली आय को लेकर दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहला, अब टैक्सपेयर ITR-4 में अधिकतम दो हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय की जानकारी दे सकेंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 21, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:00 PM IST
ITR-4 में बड़ा बदलाव; अब दो मकानों का किराया दिखा सकेंगे टैक्सपेयर्स, बदल गए हैं नियम, नया कॉलम जोड़ा गया
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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