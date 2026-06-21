/ITR-4 में बड़ा बदलाव; अब दो मकानों का किराया दिखा सकेंगे टैक्सपेयर्स, बदल गए हैं नियम, नया कॉलम जोड़ा गया

Income Tax Returns : आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए सभी आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं. विभाग ने ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 (Sugam) के लिए एक्सेल यूटिलिटी भी ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है. टैक्सपेयर 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
इस बार ITR-4 (Sahaj) फॉर्म में किराये से होने वाली आय को लेकर दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहला, अब टैक्सपेयर ITR-4 में अधिकतम दो हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय की जानकारी दे सकेंगे. दूसरा, 'रेंट विच कैनॉट बी रियलाइज्ड' यानी वसूल न हो पाने वाले किराये के लिए अलग से नया कॉलम जोड़ा गया है.
ITR-4 उन व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय प्रिजम्टिव टैक्सेशन योजना के तहत धारा 44AD, 44ADA या 44AE के अंतर्गत आती है.
आयकर विभाग के अनुसार, अगर किसी मकान में दो या अधिक स्वतंत्र यूनिट हैं और एक यूनिट में मालिक स्वयं रहता है जबकि दूसरी यूनिट किराये पर दी गई है, तो दोनों हिस्सों को अलग-अलग संपत्ति माना जाएगा.
स्वयं उपयोग वाली यूनिट की आय का आकलन स्व-आवासीय (Self-Occupied) संपत्ति के नियमों के अनुसार किया जाएगा
किराये पर दी गई यूनिट की आय का आकलन लेट-आउट (Let-Out) संपत्ति के नियमों के अनुसार किया जाएगा
अगर कोई किराया पहले वसूल नहीं हो पाया था और बाद में प्राप्त हो जाता है, तो उसे जिस वर्ष में प्राप्त किया जाएगा. उसी वर्ष ‘हाउस प्रॉपर्टी से आय’ के तहत कर एलिजिबल माना जाएगा. हालांकि, ऐसे प्राप्त किराये पर कर लगाने से पहले 30 प्रतिशत की स्टैण्डर्ड डिडक्शन दी जाएगी. ये नियम तब भी लागू होगा, जब उस वर्ष में करदाता उस संपत्ति का मालिक न हो. आयकर विभाग का मानना है कि इन बदलावों से किराये की आय की रिपोर्टिंग अधिक पारदर्शी होगी और करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में सर्विस मिलेगी.