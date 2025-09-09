ITR Deadline: 15 सितंबर है आखिरी मौका या मिलेगा एक्सटेंशन? करोड़ों लोगों की टिकी निगाहें

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आते ही देशभर के करोड़ों टैक्सपेयर्स की धड़कनें तेज हो गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आखिरी वक्त पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाएगी? सोशल मीडिया से लेकर सीए ऑफिस तक हर जगह यही चर्चा छाई हुई है. लेकिन इस बार जो तस्वीर उभर रही है, वह उन लोगों को निराश कर सकती है जो एक्सटेंशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

आयकर विभाग (CBDT) के आंकड़ों के मुताबिक, 8 सितंबर तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना ITR दाखिल कर चुके हैं. इनमें से 3.39 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस भी हो चुके हैं. यानी, फाइलिंग की रफ्तार बिलकुल तय लक्ष्य के मुताबिक चल रही है. यही वजह है कि इस बार एक्सटेंशन की संभावना बेहद कम मानी जा रही है.

जोटवानी एसोसिएट्स के पार्टनर दिनकर शर्मा का कहना है कि अब तक के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टैक्सपेयर्स समय पर फाइलिंग कर रहे हैं. ऐसे में सरकार के पास डेडलाइन बढ़ाने का कोई ठोस कारण नहीं है. उल्टा, बार-बार एक्सटेंशन देना टैक्सपेयर्स में अनुशासन की कमी और टैक्स प्रशासन के शेड्यूल को बिगाड़ देता है.”

क्यों मुश्किल है डेडलाइन बढ़ना?

विशेषज्ञों का मानना है कि जब अनुपालन का लेवल संतोषजनक हो और फाइलिंग सुचारू रूप से चल रही हो, तो सरकार डेडलाइन बढ़ाने का फैसला नहीं करती. इसके अलावा, बार-बार डेडलाइन बढ़ाने से असेसमेंट, ऑडिट और रिफंड की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है.

देर से ITR फाइल करने के नुकसान

* जुर्माना और लेट फीस: आयकर कानून की धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है.

* ब्याज का बोझ: देरी से फाइलिंग करने पर सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ता है.

* लॉस कैरी फॉरवर्ड का नुकसान: कैपिटल गेन या बिजनेस लॉस को आगे ले जाने का हक खत्म हो जाता है.

* तकनीकी दिक्कतें: आखिरी दिनों में पोर्टल पर लाखों यूजर्स के एक साथ लॉगिन करने से सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे लॉगिन फेलियर, अपलोड एरर और ई-वेरिफिकेशन की समस्या बढ़ जाती है.

ITR जल्दी फाइल करने के फायदे

अगर टैक्सपेयर समय रहते ITR दाखिल कर देते हैं तो उन्हें न सिर्फ जुर्माना और ब्याज से राहत मिलती है, बल्कि गलतियों को सुधारने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है. इसके अलावा, समय पर रिटर्न फाइल करने से रिफंड जल्दी मिलता है और टैक्स प्रोफाइल में भी पारदर्शिता बनी रहती है.