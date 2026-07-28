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ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक, स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न, ₹5,000 की पेनल्टी से बचें

आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 28, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:23 PM IST
ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक, स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न, ₹5,000 की पेनल्टी से बचें
Image Credit: Social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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