/ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक, स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न, ₹5,000 की पेनल्टी से बचें

ITR Deadline : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने करदाताओं से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले अपना ITR-1 और ITR-2 दाखिल कर दें. ताकि, अंतिम समय की भागदौड़ और संभावित जुर्माने से बचा जा सके. आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 4 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं.
विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, 'AY 2026-27 के लिए 4 करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन के तनाव से बचने के लिए ITR-1 और ITR-2 समय रहते दाखिल करें.'
रिटर्न दाखिल करने से पहले करदाताओं के पास ये दस्तावेज होने चाहिए-
फॉर्म 16/16A, जिसमें वेतन और नियोक्ता या बैंक द्वारा काटे गए टैक्स (TDS) का विवरण हो
फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement), जिसमें टैक्स क्रेडिट और वित्तीय लेनदेन की जानकारी हो
बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और निवेश से जुड़े अन्य वित्तीय दस्तावेज
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने PAN (यूजर आईडी) व पासवर्ड से लॉगिन करें
e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Returns पर क्लिक करें और File Income Tax Return चुनें
सही असेसमेंट ईयर का चयन करें और फाइलिंग मोड में Online विकल्प चुनें
अपनी आय के स्रोत के अनुसार ITR-1 या ITR-2 फॉर्म का चयन करें
ITR-1 (सहज) एक सरल फॉर्म है, जो छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए बनाया गया है. इसे वह निवासी व्यक्ति भर सकता है जिसकी सालाना आय ₹50 लाख तक हो, या वेतनभोगी व्यक्ति जिसके पास एक मकान हो, या जिसकी कृषि आय ₹5,000 सालाना तक हो. वहीं, ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है, जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक है या जिनकी आय में कैपिटल गेन शामिल है. लेकिन, व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय नहीं है. व्यवसाय या प्रोफेशनल आय वाले करदाताओं के लिए ये दोनों फॉर्म लागू नहीं होते.
पहले से भरी गई व्यक्तिगत जानकारी, आय और बैंक खाते के विवरण का AIS और फॉर्म 26AS से मिलान करें.
इसके बाद रिटर्न का प्रीव्यू देखें और Validation Check चलाकर किसी भी त्रुटि की जांच करें.
यदि कोई गलती नहीं है, तो रिटर्न सबमिट कर दें.
अंत में आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वेरिफिकेशन पूरा करें.
आयकर विभाग ने ITR-1 (सहज) और ITR-2 दाखिल करने के लिए ऑनलाइन यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया है. इसमें दोनों फॉर्म के हर सेक्शन की पूरी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस कॉलम में कौन-सी जानकारी भरनी है. करदाता रिटर्न भरने से पहले इन यूजर मैनुअल का भी संदर्भ ले सकते हैं.