/ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक, स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न, ₹5,000 की पेनल्टी से बचें

ITR-1 (सहज) एक सरल फॉर्म है, जो छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए बनाया गया है. इसे वह निवासी व्यक्ति भर सकता है जिसकी सालाना आय ₹50 लाख तक हो, या वेतनभोगी व्यक्ति जिसके पास एक मकान हो, या जिसकी कृषि आय ₹5,000 सालाना तक हो. वहीं, ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए है, जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक है या जिनकी आय में कैपिटल गेन शामिल है. लेकिन, व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय नहीं है. व्यवसाय या प्रोफेशनल आय वाले करदाताओं के लिए ये दोनों फॉर्म लागू नहीं होते.