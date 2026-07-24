/इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी 6 दिन, 31 जुलाई की तारीख भूले, तो क्या-क्या नुकसान ?

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2025-26 या असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2026 को खत्म हो रही है. अब तक 3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. अगर आप नौकरीपेशा है, कमाई करते हैं, टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए.
कई लोगों के मन में इस बात की उम्मीद है कि सरकार ITR की डेडलाइन 31 जुलाई के बाद बढ़ाई जा सकती है. कुछ लोग उसी आस में बैठे हैं. 31 जुलाई की तारीख आने में 6 दिनों का वक्त बचा है. ऐसे में अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते हैं, तो क्या होगा, इसे समझना जरूरी है.
अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल कर पाते हैं, डेडलाइन मिस हो जाती है, तो आपके पास एक और मौका होगा बिलेटेड रिटर्न ( Belated Return) भरने का, लेकिन ये इतना आसान नहीं है. आपको लेट फीस, जुर्माना और कई बार टैक्स लाभ नहीं मिल पाएंगे.
31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने पर आपको कई परेशानियां, जुर्माना, लेट फीस देना होगा. आयकर नियम की धारा 234F के तहत 31 जुलाई के बाद बिलेटेड रिटर्न भरने पर 1000 से 5000 रुपये तक लेट फीस भरनी होगी. इसके अलावा बकाया टैक्स पर धारा 234A के तहत हर महीने 1 फीसदी तक का ब्याज देना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर आयकर विभाग आपको स्क्रूटनी का नोटिस भेज सकती है. आपका TDS कटा है, लेकिन आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो रिफंड मिलने में देरी होगी और ब्याज का नुकसान होगा. ऐसे में बेहतर है कि किसी भी जुर्माने, मुसीबत, कानूनी झंझटों में फंसने से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें.