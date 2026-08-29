बस 2 दिन बाकी! 31 अगस्त तक इन लोगों के लिए ITR फाइल करने का आखिरी मौका, नहीं भरा तो...

ITR Filing Deadline: अगर आप नौकरी के साथ कोई कारोबार करके या फ्रीलांस से कमाई करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Return) फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है. बिना टैक्स ऑडिट वाले कारोबारी या पेशेवर इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. लेकिन जिन कारोबारियों के अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है. ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उनकी आमदनी और फाइनेंशियल सिचुएशन के बेस पर कौन-सा रिटर्न फॉर्म लागू होगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 31 जुलाई 2026 तक 6.5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल किये जा चुके हैं. इनमें सैलरीड क्लास, पेंशनर्स और अलग-अलग सोर्स से इनकम करने वाले टैक्सपेयर्स का रिटर्न शामिल हैं. इनमें बिजनेस और प्रोफेशन से आमदनी वाले बड़ी संख्या में टैक्सपेयर भी शामिल रहे. बिना टैक्स ऑडिट वाले कारोबार या पेशे से इनकम करने वाले बाकी टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त की तारीख अहम है.
बिजनेस से आमदनी होने पर आमतौर पर आईटीआर-3 या आईटीआर-4 में से कोई एक फॉर्म भरा जाता है. सही फॉर्म का सिलेक्शन टैक्सपेयर्स की इनकम, बिजनेस की नेचर और टैक्स सिस्टम पर निर्भर करता है. गलत फॉर्म में रिटर्न फाइल करने से बाद में टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से परेशानी हो सकती है. आईटीआर-3 ऐसे लोगों और एचयूएफ के लिए होता है, जिनकी आमदनी बिजनेस या प्रोफेशन से होती है और जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन यानी अनुमानित टैक्स सिस्टम का ऑप्शन नहीं चुनते.
यदि टैक्सपेयर नियमित रूप से अकाउंट बुक्स मेंटेन करता है और उसकी आमदनी 50 लाख से ज्यादा है या वह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग करता है तो कई मामलों में आईटीआर-3 (IRR-3) लागू हो सकता है. आईटीआर-3 के जरिये वे टैक्सपेयर्स सैलरी या पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और अन्य स्रोतों से होने वाली आय की जानकारी दे सकते हैं. आमतौर पर यह फॉर्म उन व्यक्तियों या एचयूएफ के लिए इस्तेमाल होता है, जो आईटीआर-1, आईटीआर-2 या आईटीआर-4 के तहत रिटर्न दाखिल करने के योग्य नहीं हैं.
वहीं, आईटीआर-4 यानी सुगम उन व्यक्तियों, एचयूएफ और फर्म के लिए है, जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के तहत बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम घोषित करते हैं और जिनकी कुल आय निर्धारित सीमा के भीतर है. सामान्य तौर पर इसमें 50 लाख रूपये तक की कुल आय वाले पात्र टैक्सपेयर्स शामिल हो सकते हैं. इसमें बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली आय के अलावा वेतन या पेंशन, अधिकतम दो हाउस प्रॉपर्टी से आय और ब्याज, फैमिली पेंशन तथा डिविडेंड जैसी अन्य स्रोतों से आय भी शामिल की जा सकती है. निर्धारित शर्तों के तहत कृषि आय 5,000 रूपये तक और सेक्शन 112ए के तहत आने वाले कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी इसमें रिपोर्ट किए जा सकते हैं.
हालांकि, हर टैक्सपेयर आईटीआर-4 का इस्तेमाल नहीं कर सकता. अगर सेक्शन 112ए के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या निर्धारित सीमा से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं, विदेशी संपत्ति या विदेश से आय है, घाटे को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, या ऐसी आय है जिस पर विशेष दर से टैक्स लगता है, तो आईटीआर-4 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कंपनी के डायरेक्टर भी इस फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते. जानकारों के अनुसार इनकम टैक्स् रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्सपेयर्स को फॉर्म 26AS, वार्षिक सूचना विवरण यानी एआईएस, करदाता सूचना सारांश यानी टीआईएस, फॉर्म 16 और फॉर्म 16ए की जानकारी जांच लेनी चाहिए.
साथ ही बैंक खाते और कर भुगतान से जुड़े चालान भी तैयार रखने चाहिए. कारोबारियों को बिक्री-खरीद का रिकॉर्ड, लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट, बिल और चालान, जीएसटी रिटर्न तथा भुगतान माध्यमों से मिले डिटेल्स का भी मिलान करना चाहिए. जानकारों का कहना है कि यदि टैक्सपेयर ने शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग की है तो ब्रोकरेज स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, डीमैट स्टेटमेंट और कैपिटल गेन्स से जुड़ी पूरी जानकारी तैयार रखनी चाहिए. इनका मिलान एआईएस और बैंक रिकॉर्ड से करना जरूरी है. इसी तरह, किराये से आय पाने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को रेंट एग्रीमेंट, नगर निगम टैक्स की रसीद, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज और होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट संभालकर रखना चाहिए.
टैक्सपेयर्स को लागू होने पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 10-आईईए की अनॉलेजमेंट और विभिन्न डिडक्शन का दावा करने के समर्थन में जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखने चाहिए. रिटर्न दाखिल करते समय जल्दबाजी के बजाय एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26एएस , बैंक स्टेटमेंट और अन्य रिकॉर्ड को अच्छी तरह मिलाना जरूरी है. इसके अलावा, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना है. गलत फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने पर बाद में परेशानी हो सकती है. इसलिए अपनी आय के स्रोत, बिजनेस या प्रोफेशन की प्रकृति, कैपिटल गेन्स, विदेशी संपत्ति, शेयर बाजार की ट्रेडिंग और लागू टैक्स व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही आईटीआर-3 या आईटीआर-4 का चुनाव करें.