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बस 2 दिन बाकी! 31 अगस्त तक इन लोगों के लिए ITR फाइल करने का आखिरी मौका, नहीं भरा तो...

ITR Filing Last Date: सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 रखी गई थी. इसके बाद अपना बिजनेस करने वाले टैक्स पेयर्स 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं किसके लिये कौन सा फॉर्म सहीं होगा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 29, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:03 PM IST
बस 2 दिन बाकी! 31 अगस्त तक इन लोगों के लिए ITR फाइल करने का आखिरी मौका, नहीं भरा तो...
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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