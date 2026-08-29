बस 2 दिन बाकी! 31 अगस्त तक इन लोगों के लिए ITR फाइल करने का आखिरी मौका, नहीं भरा तो...

साथ ही बैंक खाते और कर भुगतान से जुड़े चालान भी तैयार रखने चाहिए. कारोबारियों को बिक्री-खरीद का रिकॉर्ड, लाभ-हानि खाता, बैलेंस शीट, बिल और चालान, जीएसटी रिटर्न तथा भुगतान माध्यमों से मिले डिटेल्स का भी मिलान करना चाहिए. जानकारों का कहना है कि यदि टैक्सपेयर ने शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग की है तो ब्रोकरेज स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, डीमैट स्टेटमेंट और कैपिटल गेन्स से जुड़ी पूरी जानकारी तैयार रखनी चाहिए. इनका मिलान एआईएस और बैंक रिकॉर्ड से करना जरूरी है. इसी तरह, किराये से आय पाने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को रेंट एग्रीमेंट, नगर निगम टैक्स की रसीद, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज और होम लोन के ब्याज का सर्टिफिकेट संभालकर रखना चाहिए.