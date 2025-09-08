ITR Filing 2025: अगर आपने भी किए हैं ये 5 ट्रांजैक्शन, तो तुरंत भर दें ITR; वरना भारी जुर्माना लगाएगा आयकर विभाग!

Trending Photos
ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम डेट 15 सितंबर, 2025 है. टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए इस तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति की इनकम पुराने टैक्स सिस्टम में 2.5 लाख रुपये या नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपये की बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम है, तो ITR फाइल करना हमेशा जरूरी नहीं होता है. हालांकि, टैक्स नियमों में कहा गया है कि अगर टैक्सपेयर की इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम भी है, तो भी अगर वो कुछ खास ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे ITR फाइल करना होगा.
अगर आपके पास विदेशी संपत्ति या विदेशी इनकम है तो क्या आपको ITR फाइल करना होगा?
कई भारतीय नागरिक विदेशी कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं. इसलिए, उन्हें इन विदेशी शेयरों से डिविडेंड मिल सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के मुताबिक, अगर किसी भारतीय नागरिक के पास विदेशी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड जैसी संपत्ति, विदेशी देशों में घर है या विदेशी देशों से डिविडेंड, ब्याज या किराए जैसी इनकम है, तो ITR फाइल करना जरूरी है.
अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, तो उसे लेट फीस देनी पड़ सकती है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F के मुताबिक, लेट फीस लगेगी. इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. ये 1,000 रुपये का जुर्माना तब लगता है, जब टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा न हो.