ITR Filing 2025: अगर आपने भी किए हैं ये 5 ट्रांजैक्शन, तो तुरंत भर दें ITR; वरना भारी जुर्माना लगाएगा आयकर विभाग!
Advertisement
trendingNow12913984
Hindi Newsबिजनेस

ITR Filing 2025: अगर आपने भी किए हैं ये 5 ट्रांजैक्शन, तो तुरंत भर दें ITR; वरना भारी जुर्माना लगाएगा आयकर विभाग!

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम डेट 15 सितंबर, 2025 है. टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए इस तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ITR Filing 2025: अगर आपने भी किए हैं ये 5 ट्रांजैक्शन, तो तुरंत भर दें ITR; वरना भारी जुर्माना लगाएगा आयकर विभाग!

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम डेट 15 सितंबर, 2025 है. टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए इस तारीख से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति की इनकम पुराने टैक्स सिस्टम में 2.5 लाख रुपये या नए टैक्स सिस्टम में 3 लाख रुपये की बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम है, तो ITR फाइल करना हमेशा जरूरी नहीं होता है. हालांकि, टैक्स नियमों में कहा गया है कि अगर टैक्सपेयर की इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम भी है, तो भी अगर वो कुछ खास ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे ITR फाइल करना होगा. 

अगर आपके पास विदेशी संपत्ति या विदेशी इनकम है तो क्या आपको ITR फाइल करना होगा?

 

Add Zee News as a Preferred Source

कई भारतीय नागरिक विदेशी कंपनियों के शेयर में निवेश करते हैं. इसलिए, उन्हें इन विदेशी शेयरों से डिविडेंड मिल सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के मुताबिक, अगर किसी भारतीय नागरिक के पास विदेशी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड जैसी संपत्ति, विदेशी देशों में घर है या विदेशी देशों से डिविडेंड, ब्याज या किराए जैसी इनकम है, तो ITR फाइल करना जरूरी है. 

कब-कब ITR फाइल करना है जरूरी?

  • अगर किसी व्यक्ति के पास भारत के बाहर किसी अकाउंट में साइन करने का अधिकार है, तब भी ITR फाइल करना जरूरी है.
  • जब कोई व्यक्ति अपने माता-पिता के नाम पर विदेशी संपत्ति में निवेश करता है ऐसे मामलों में भी माता-पिता को ITR फाइल करना होगा.
  • अगर कोई टैक्सपेयर एक वित्तीय वर्ष में विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च करता है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा.
  • अगर किसी टैक्सपेयर ने एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये या उससे अधिक का बिजली बिल का भुगतान किया है, तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है.
  • एक वर्ष के दौरान करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपये से अधिक जमा होने पर भी ITR दाखिल करना अनिवार्य होता है.
  • अगर किसी व्यक्ति के इनकम सोर्स पर काटे गए टैक्स (TDS) या वसूले गए टैक्स (TCS) की कुल राशि एक साल में 25,000 रुपये या उससे अधिक है, तो भी ITR दाखिल करना जरूरी है.

ड्यू डेट के बाद ITR न भरने पर लेट फीस

अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, तो उसे लेट फीस देनी पड़ सकती है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F के मुताबिक, लेट फीस लगेगी. इनकम बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. ये 1,000 रुपये का जुर्माना तब लगता है, जब टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा न हो.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

TAGS

#ITRFiling2025

Trending news

डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
;