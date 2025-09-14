ITR Last Date: आज आखिरी मौका...क्या बढ़ेगी ITR फाइलिंग की डेडलाइन?

ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) भरने की डेडलाइन अब बेहद करीब है. बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं. इस बार आयकर विभाग ने 31 जुलाई की पुरानी अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी, ताकि टैक्सपेयर्स को समय मिल सके. लेकिन अब टैक्स डिपार्टमेंट लगातार रिमाइंडर भेज रहा है कि तय समय तक ITR फाइल किया जाए. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

सर्वर ओवरलोड

इनकम टैक्स पोर्टल पर दिक्कतें सामने आ रही हैं. कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सपेयर्स अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि, आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए 24X7 सपोर्ट सर्विस का भी इंतजाम किया है.

देनी होगी पेनल्टी

अगर आप 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो न सिर्फ पेनल्टी देनी होगी, बल्कि कई टैक्स बेनिफिट्स से भी वंचित रह जाएंगे. अगर आप ITR की डेडलाइन को मिस करते हैं तो कानूनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. समय से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर आपको कई दिक्कतें हो सकती है. जुर्माना, सजा तो है ही, आपको लोन और वीजा मिलने भी दिक्कत आ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है.

फॉर्म 16 तैयार रखना होगा

रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म 16 तैयार रखना होगा. इसके अलावा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS चाहिए. दोनों ही फॉर्म इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. फॉर्म 16, AIS और फॉर्म 26एएस के डेटा को मैच कराने में सावधानी रखी. यहां गड़बड़ी से आयकर विभाग का नोटिस पहुंच सकता है. इनकम सोर्स के मुताबिक आईटीआर फॉर्म चुनना होगा. जैसे नौकतरीपेशा के लिए ITR-1 , बिजनेस है या कैपिटल गेंस के लिए आईटीआर-2 या आईटीआर-3. अगर फॉर्म गलत चुना तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा.

आखिरी मौके पर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कर लें. रिफंड आपके उसी अकाउंट में आएगा. अगर इसमें गलती हुई तो रिफंड में परेशानी होगी. अगर आय को सोर्स एक से ज्यादा है तो सभी इनकम कोर्स को डिसक्लोज करें, जानकारी छिपाकर आप मुसीबत को दावत दे सकते हैं.