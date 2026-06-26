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ITR Filing 2026: न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड कर्मचारियों को मिलते हैं ये 5 बड़े टैक्स फायदे, ITR भरने से पहले जरूर जानें

सरकार करदाताओं को पुराने और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प देती है. न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं और इसके साथ कई महत्वपूर्ण टैक्स छूट और कटौतियों का लाभ भी मिलता है. आइए जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाले 5 बड़े फायदे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:09 PM IST
ITR Filing 2026: न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड कर्मचारियों को मिलते हैं ये 5 बड़े टैक्स फायदे, ITR भरने से पहले जरूर जानें
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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