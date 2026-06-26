ITR Filing 2026: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन शुरू हो चुका है और वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है. ITR केवल टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं है. बल्कि. होम लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और वीजा जैसे कई जरूरी कामों में इनकम प्रूफ के तौर पर भी काम आता है.
सरकार करदाताओं को पुराने और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प देती है. न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं और इसके साथ कई महत्वपूर्ण टैक्स छूट और कटौतियों का लाभ भी मिलता है. आइए जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाले 5 बड़े फायदे.
1. ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन
न्यू टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. इसके लिए किसी निवेश या दस्तावेज की जरूरत नहीं होती. उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी ₹14 लाख है, तो ₹75,000 की कटौती के बाद उसकी टैक्स योग्य आय ₹13.25 लाख रह जाएगी.
2. NPS में नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट
अगर नियोक्ता कर्मचारी के NPS टियर-1 खाते में कंट्रीब्यूशन करता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(2) के तहत बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 14% तक की राशि पर टैक्स छूट मिल सकती है. यह लाभ स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा मिलता है. हालांकि, EPF, NPS और सुपरएन्युएशन फंड में नियोक्ता का कुल योगदान ₹7.5 लाख सालाना से अधिक नहीं होना चाहिए.
3. फैमिली पेंशन पर राहत
अगर किसी करदाता को फैमिली पेंशन मिलती है, तो नई टैक्स व्यवस्था में भी टैक्स राहत उपलब्ध है. इसमें ₹25,000 या कुल फैमिली पेंशन का एक-तिहाई (जो भी कम हो) तक की कटौती का लाभ लिया जा सकता है.
4. किराए पर दिए गए मकान के होम लोन ब्याज पर छूट
अगर किसी करदाता ने मकान किराए पर दिया है और उस पर होम लोन चल रहा है, तो लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ नई टैक्स व्यवस्था में भी लिया जा सकता है. इस मामले में ब्याज कटौती की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है.
5. अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान पर पूरी कटौती
आयकर अधिनियम की धारा 80CCH के तहत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड में किए गए योगदान पर 100 प्रतिशत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है. ITR दाखिल करने से पहले इन टैक्स लाभों की जानकारी होने से वेतनभोगी कर्मचारी अपनी टैक्स योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं और उपलब्ध छूटों का पूरा फायदा उठा सकते हैं.