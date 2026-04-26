ITR Filing 2026: क्या अभी भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न? जानें कब से शुरू होगी प्रक्रिया और क्या है ड्यू डेट

ITR Filing 2026: वित्त वर्ष 2025-26 समाप्त हो चुका है. इसके बाद टैक्सपेयर्स अब आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग सीजन की तैयारी कर रहे हैं. टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अभी तक फाइलिंग शुरू नहीं हुई है. टैक्सपेयर्स मई महीने से रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं. बता दें, आयकर विभाग द्वारा एक्सेल यूटिलिटी, ऑनलाइन फाइलिंग इंटरफेस या स्कीमा सक्रिय किए जाने की उम्मीद है. चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना के मुताबिक, टैक्सपेयर्स तभी ITR फाइल करना शुरू कर सकते हैं. जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर संबंधित रिटर्न फॉर्म्स को एक्टिवेट कर दे. ये ऑनलाइन फाइलिंग मोड, स्कीमा यूटिलिटी या एक्सेल यूटिलिटी के जरिए उपलब्ध कराया जा सकता है.

टैक्सपेयर्स को करना पड़ सकता है इंतजार

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के आधार पर आमतौर पर संबंधित वित्त वर्ष खत्म होने के बाद मई महीने के आसपास ये यूटिलिटीज एक्टिवेट होती हैं. इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को AY 2026-27 के लिए विभाग द्वारा फॉर्म्स सक्रिय किए जाने तक इंतजार करना पड़ सकता है.

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सुराना ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2026-27 (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग ऐसी एक्टिवेशन के बाद शुरू होने की उम्मीद है. ये पिछले वर्षों में आमतौर पर संबंधित वित्त वर्ष के बाद मई महीने में होती रही है. अगर आपकी कैटेगरी का फॉर्म अभी पोर्टल पर एक्टिव नहीं हुआ है, तो फाइलिंग शुरू नहीं की जा सकती. फॉर्म्स एक्टिव होने के बाद सैलरीड इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस और अन्य टैक्सपेयर्स अपने लागू फॉर्म के अनुसार रिटर्न जमा कर सकेंगे. CA ने सलाह दी कि टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, बैंक ब्याज स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट और डिडक्शन प्रूफ जैसे सभी दस्तावेज पहले इकट्ठा कर लेने चाहिए.

AY 2026-27 के लिए संभावित ITR ड्यू डेट्स

मौजूदा ITR डेडलाइंस इस प्रकार हैं:

जिन व्यक्तियों और अन्य टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरूरत नहीं है: 31 जुलाई 2026

बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वाले, जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, फर्म के पार्टनर्स सहित: 31 अगस्त 2026

जिन टैक्सपेयर्स पर टैक्स ऑडिट लागू है, फर्म के पार्टनर्स सहित: 31 अक्टूबर 2026

ट्रांसफर प्राइसिंग प्रावधानों के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स, फर्म के पार्टनर्स सहित: 30 नवंबर 2026

किसे ITR फाइल करना जरूरी है?

आमतौर पर यदि आपकी टैक्सेबल इनकम चुने गए टैक्स रिजीम के तहत बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य होता है. हालांकि, कई विशेष परिस्थितियों में भी रिटर्न फाइल करना जरूरी हो सकता है, जैसे हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन, विदेशी संपत्ति, ज्यादा बिजली बिल, अधिक TDS कटौती या टैक्स नियमों के तहत अन्य शर्तें.

जरूरी न होने पर भी ITR फाइल करना क्यों फायदेमंद?

सुरेश सुराना ने कहा कि अगर आय छूट सीमा से कम भी हो, तब भी ITR फाइल करना फायदेमंद हो सकता है. ये आय का मान्यता प्राप्त प्रमाण होता है, जिसकी जरूरत अक्सर लोन आवेदन, वीजा प्रोसेसिंग, क्रेडिट असेसमेंट, टेंडर और वित्तीय दस्तावेजों में पड़ती है.

डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा?

अगर आप ITR फाइल करने की तय तारीख चूक जाते हैं, तो कई नुकसान हो सकते हैं:

सेक्शन 234F के तहत लेट फीस

बकाया टैक्स पर ब्याज

रिफंड मिलने में देरी

कुछ प्रकार के नुकसान आगे कैरी फॉरवर्ड न कर पाना

बार-बार नोटिस आने की संभावना

टैक्सपेयर्स अभी क्या करें?

टैक्सपेयर्स को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.