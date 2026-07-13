ITR Filing 2026: फॉर्म 16, 26AS और AIS में हुई गलती तो रुकेगा आपका रिफंड, इस प्रोसेस को करें फॉलो

ITR दाखिल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26AS और AIS का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें. इसके बाद फॉर्म 16 में दर्ज सैलरी और TDS की जानकारी का मिलान फॉर्म 26AS से करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दोनों दस्तावेजों में सैलरी और TDS की रकम समान होनी चाहिए. इसके अलावा बैंक ब्याज, डिविडेंड और अन्य एडिशनल इनकम की जानकारी AIS और फॉर्म 26AS से भी जांच लें. अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान एडवांस टैक्स जमा किया है, तो ये भी सुनिश्चित करें कि उसकी एंट्री ITR में सही तरीके से की गई हो.