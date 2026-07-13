ITR Filing 2026: फॉर्म 16, 26AS और AIS में हुई गलती तो रुकेगा आपका रिफंड, इस प्रोसेस को करें फॉलो

ITR Filing 2026 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख आने वाली है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है. आमतौर पर डेडलाइन करीब आने पर लोग जल्दबाजी में ITR भरते हैं. लेकिन, यही जल्दबाजी टैक्स विभाग के नोटिस और रिफंड में देरी की वजह बन सकती है.
इनकम टैक्स विभाग के पास आपकी इनकम, निवेश और टैक्स भुगतान से जुड़ी लगभग हर वित्तीय जानकारी मौजूद रहती है. ऐसे में ITR में दी गई जानकारी का फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से पूरी तरह मेल खाना जरूरी है. इन डाक्यूमेंट्स में जरा सा भी अंतर आपकी परेशानी बढ़ा सकता है.
फॉर्म 16 आपके नियोक्ता की ओर से जारी किया जाता है. इसमें आपकी सैलरी, उस पर काटे गए टैक्स (TDS) और टैक्स छूट का पूरा ब्योरा होता है. फॉर्म 16 के पार्ट A में TDS से जुड़ी जानकारी होती है, जबकि पार्ट B में कुल सैलरी और टैक्स कैलकुलेशन का विवरण दिया जाता है.
फॉर्म 26AS को टैक्स का पासबुक भी कहा जाता है. इसमें आपके PAN के आधार पर कटे हुए TDS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और अन्य टैक्स भुगतान का रिकॉर्ड दर्ज होता है. ये दस्तावेज इनकम टैक्स विभाग के पास उपलब्ध टैक्स डिटेल्स को दिखाता है.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) इनकम टैक्स विभाग का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसमें आपकी प्रमुख वित्तीय गतिविधियों जैसे म्यूचुअल फंड निवेश, शेयर बाजार में खरीद-बिक्री, बैंक ब्याज, डिविडेंड और विदेश में भेजे गए पैसों जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं.
ITR दाखिल करने से पहले इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 26AS और AIS का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें. इसके बाद फॉर्म 16 में दर्ज सैलरी और TDS की जानकारी का मिलान फॉर्म 26AS से करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दोनों दस्तावेजों में सैलरी और TDS की रकम समान होनी चाहिए. इसके अलावा बैंक ब्याज, डिविडेंड और अन्य एडिशनल इनकम की जानकारी AIS और फॉर्म 26AS से भी जांच लें. अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान एडवांस टैक्स जमा किया है, तो ये भी सुनिश्चित करें कि उसकी एंट्री ITR में सही तरीके से की गई हो.
अगर आपके ITR में दी गई जानकारी और इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में अंतर होता है, तो सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है. कई बार नियोक्ता द्वारा TDS देर से जमा करने के कारण फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS में मिसमैच हो जाता है. ऐसे में बिना जांच किए ITR दाखिल करने पर टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है और इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया जा सकता है. इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS का मिलान करना बेहद जरूरी है.