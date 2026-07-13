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ITR Filing 2026: फॉर्म 16, 26AS और AIS में हुई गलती तो रुकेगा आपका रिफंड, इस प्रोसेस को करें फॉलो

इनकम टैक्स विभाग के पास आपकी इनकम, निवेश और टैक्स भुगतान से जुड़ी लगभग हर वित्तीय जानकारी मौजूद रहती है. ऐसे में ITR में दी गई जानकारी का फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से पूरी तरह मेल खाना जरूरी है. इन डाक्यूमेंट्स में जरा सा भी अंतर आपकी परेशानी बढ़ा सकता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 13, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:27 PM IST
ITR Filing 2026: फॉर्म 16, 26AS और AIS में हुई गलती तो रुकेगा आपका रिफंड, इस प्रोसेस को करें फॉलो
Image Credit: Social media/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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