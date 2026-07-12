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ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना, रिफंड में होगी देरी; जानें पूरी डिटेल

कई टैक्सपेयर ये मान लेते हैं कि यदि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, तो ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, रिटर्न दाखिल नहीं करने के परिणाम केवल जुर्माने तक सीमित नहीं रहते.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 12, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:43 PM IST
ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना, रिफंड में होगी देरी; जानें पूरी डिटेल
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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