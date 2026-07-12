/ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना, रिफंड में होगी देरी; जानें पूरी डिटेल

ITR Filing 2026 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना केवल एलिजिबल करदाताओं के लिए कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि ये कई वित्तीय लाभों और भविष्य की जरूरतों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. भले ही आपकी कोई टैक्स देनदारी न हो, फिर भी समय पर ITR दाखिल करने से आप जुर्माने से बच सकते हैं. कुछ टैक्स लाभों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी इनकम का आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं.
कई टैक्सपेयर ये मान लेते हैं कि यदि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, तो ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, रिटर्न दाखिल नहीं करने के परिणाम केवल जुर्माने तक सीमित नहीं रहते. इससे टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है, कुछ तरह के नुकसान को अगले वर्षों में आगे ले जाने का लाभ नहीं मिल सकता और बैंक लोन या वीजा जैसी प्रक्रियाओं में भी परेशानी आ सकती है.
चाहे आपका वेतन, कारोबार, पेशा या अन्य पात्र स्रोतों से हो, निर्धारित समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है. समय पर ITR दाखिल करने से न केवल आप अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बल्कि आयकर अधिनियम के तहत एलिजिबल टैक्स लाभों का दावा भी कर सकते हैं. साथ ही, ये आपकी आय का एक आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड तैयार करता है, जो भविष्य में कई वित्तीय लेनदेन में काम आता है.
अगर कोई टैक्सपेयर समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसे कई वित्तीय और कंप्लायंस संबंधी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है.
1. लेट फाइलिंग फीस
निर्धारित समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करदाता को 5,000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ सकती है.
2. बकाया टैक्स पर ब्याज
अगर किसी टैक्सपेयर पर टैक्स बकाया है और उसका भुगतान नहीं किया गया है, तो उस पर ब्याज लगाया जा सकता है. सेक्शन 234A के तहत ब्याज के अलावा, जहां लागू हो, सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस भी देनी पड़ सकती है.
छूट सकते हैं कई टैक्स लाभ
इनमें शामिल हैं:
आयकर अधिनियम के चैप्टर VI-A के पार्ट C के तहत मिलने वाली कुछ कटौतियां
निर्धारित शर्तों के अधीन धारा 10A, 10AA और 10B के तहत उपलब्ध कर छूट
बिजनेस और कैपिटल लॉस आगे नहीं ले जा सकेंगे
अगर टैक्सपेयर समय पर ITR दाखिल नहीं करता है, तो वह निम्नलिखित नुकसान को अगले असेसमेंट ईयर में आगे नहीं ले जा सकेगा:
बिजनेस लॉस (Business Loss)
कैपिटल लॉस (Capital Loss)
ऐसी स्थिति में इन नुकसान का भविष्य की पात्र आय के साथ एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकेगा.
अगर आप आयकर रिफंड पाने के पात्र हैं, लेकिन समय पर ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपका टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करने से पात्र रिफंड का निपटारा बिना अनावश्यक देरी के किया जा सकता है.
लगातार ITR दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने की संभावना बढ़ सकती है. कुछ मामलों में उनके टैक्स अनुपालन की अतिरिक्त जांच भी की जा सकती है.
ITR दाखिल नहीं करने का असर केवल टैक्स तक सीमित नहीं रहता. आयकर रिटर्न को कई वित्तीय प्रक्रियाओं में आय के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है.
इनमें शामिल हैं:
बैंक लोन
क्रेडिट सुविधाएं
वीजा आवेदन
विदेश में उच्च शिक्षा
विभिन्न वित्तीय और व्यावसायिक लेनदेन
नियमित रूप से ITR दाखिल करने का रिकॉर्ड आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को मजबूत बनाता है और जरूरत पड़ने पर आय का आधिकारिक प्रमाण भी उपलब्ध कराता है.
जिन करदाताओं की इनकम कम है. वे भी जहां लागू हो, निर्धारित समय सीमा के भीतर ITR दाखिल करके लाभ उठा सकते हैं. समय पर रिटर्न दाखिल करने से टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित होता है. वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित रहता है और भविष्य में निवेश, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा और अन्य वित्तीय जरूरतों के दौरान ये दस्तावेज काफी उपयोगी साबित हो सकता है.