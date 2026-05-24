ITR Filing 2026: ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो अटक सकता है आपका रिफंड, हर टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है ये जानकारी

ITR Filing 2026 : असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वेतनभोगी करदाताओं, जिन्हें ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें सामान्य तौर पर 31 जुलाई 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा. हालांकि, अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए अंतिम तारीख अलग हो सकती है.

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आपकी वार्षिक टैक्स जिम्मेदारियों का सिर्फ पहला चरण है. रिटर्न जमा करने के बाद आयकर विभाग इसे मान्य और प्रोसेस करने के लिए ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य करता है. अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो आपका ITR अधूरा माना जाएगा और आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है या फिर नियमों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ITR फाइलिंग के नियम आय के प्रकार, करदाता की श्रेणी और टर्नओवर सीमा के आधार पर अलग-अलग होते हैं.

ITR ई-वेरिफिकेशन के 5 तरीके

1. आधार OTP के जरिए

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अपने आधार को PAN और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक करें

ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘Verify Using Aadhaar OTP’ विकल्प चुनें

आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा

OTP दर्ज करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा

2. नेट बैंकिंग के जरिए

अपने बैंक के नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करें

इनकम टैक्स मेन्यू में ‘e-File’ या ‘e-Verify’ विकल्प चुनें

इसके बाद आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और तुरंत वेरिफिकेशन कर सकेंगे

3. बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट के जरिए

आयकर पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट को प्री-वैलिडेट करें

ई-वेरिफिकेशन के लिए संबंधित विकल्प चुनें

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाएगा

OTP दर्ज करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

4. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से

जिन करदाताओं के लिए DSC अनिवार्य है. जैसे कंपनियां या ऑडिट कराने वाले व्यक्ति, वे डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके अपना ITR वेरिफाई कर सकते हैं.

5. फिजिकल कॉपी भेजकर (ITR-V)

अगर आप ई-वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ITR-V डाउनलोड करें, उस पर हस्ताक्षर करें और रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर इसे बेंगलुरु स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) भेज दें.

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें