ITR Filing 2026: 31 अगस्त तक किन्हें भरना है ITR? जानिए पूरा नियम और जरूरी शर्तें

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख सभी टैक्सपेयर्स के लिए एक जैसी नहीं होती. अगर आपकी कमाई नौकरी के बजाय बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी या किसी प्रोफेशन से होती है, तो आपके लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन अलग हो सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स को 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन याद दिलाई है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, असेसमेंट ईयर (AY 2026-27) के लिए ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 दाखिल करने वाले ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय है और जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है. उनके लिए 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करना है. इसमें मुख्य रूप से छोटे कारोबारी, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, प्रोफेशनल और ऐसे अन्य लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी आय नौकरी से मिलने वाली सैलरी के बजाय बिजनेस या प्रोफेशन से आती है.
Don't wait for the last-minute rush!
The due date for filing ITR 3,4,5 & 7 (having business or professional income and not subject to audit under the Income-tax Act, 1961) for A.Y. 2026–27 is 31st August 2026.
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— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 8, 2026
अगर कोई व्यक्ति फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी या किसी प्रोफेशन से कमाई करता है, तो उसे अपनी आय की प्रकृति के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनना होगा. ऐसे मामलों में ITR-3 या ITR-4 लागू हो सकता है और अगर टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन महत्वपूर्ण है यानी सिर्फ ये मान लेना सही नहीं है कि नौकरीपेशा लोगों और फ्रीलांसरों की ITR डेडलाइन हमेशा एक जैसी होगी.
बिजनेस या प्रोफेशन से आय वाले हर टैक्सपेयर के लिए 31 अगस्त की तारीख लागू नहीं होती. अगर किसी टैक्सपेयर के खातों का टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, तो उसके लिए अलग वैधानिक डेडलाइन लागू होती है. इसलिए बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाले लोगों को सबसे पहले ये जांचना चाहिए कि उनके खातों पर ऑडिट की आवश्यकता है या नहीं. इसके बाद ही सही ITR फॉर्म और लागू डेडलाइन तय करनी चाहिए.
इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी दिन दाखिल करने से वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक, तकनीकी समस्या या दस्तावेजों में गलती जैसी परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए जिन टैक्सपेयर्स पर 31 अगस्त की डेडलाइन लागू होती है. उन्हें समय रहते अपनी इनकम, TDS, टैक्स पेमेंट और अन्य जरूरी जानकारी जांचकर ITR दाखिल कर देना चाहिए.