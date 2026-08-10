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ITR Filing 2026: 31 अगस्त तक किन्हें भरना है ITR? जानिए पूरा नियम और जरूरी शर्तें

जिन टैक्सपेयर्स पर 31 अगस्त की डेडलाइन लागू होती है, उनके लिए समय से पहले ITR दाखिल करना बेहतर है. इससे आखिरी समय में होने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचने के साथ-साथ सबमिट करने से पहले आय और टैक्स से जुड़ी जानकारियों को जांचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 10, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:22 PM IST
ITR Filing 2026: 31 अगस्त तक किन्हें भरना है ITR? जानिए पूरा नियम और जरूरी शर्तें
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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