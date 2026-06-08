/ITR Filing 2026: 15 जून से पहले आयकर रिटर्न भरने की न करें जल्दबाजी, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

ITR Filing 2026 : वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे टैक्सपेयर को टैक्स एक्सपर्ट ने 15 जून 2026 तक इंतजार करने की सलाह दी है. एक्सपर्ट का कहना है कि जल्दबाजी में ITR दाखिल करने से गलतियां हो सकती हैं और बाद में अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है. टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के मुताबिक, आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ITR फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं. लेकिन, अभी फॉर्म 26AS और एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में सभी जानकारियां पूरी तरह अपडेट नहीं हुई हैं.