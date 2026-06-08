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ITR Filing 2026: 15 जून से पहले आयकर रिटर्न भरने की न करें जल्दबाजी, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी

एक्सपर्ट का कहना है कि जल्दबाजी में ITR दाखिल करने से गलतियां हो सकती हैं और बाद में अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 08, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:56 PM IST
ITR Filing 2026: 15 जून से पहले आयकर रिटर्न भरने की न करें जल्दबाजी, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
Image Credit: Source : Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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