ITR Filing Benefits: 2.5 लाख सालाना कमाई? फिर भी ITR भरना है समझदारी! ये 6 फायदे चौंका देंगे

2025-26 वित्त वर्ष के लिए आप 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. यानी कि आपके पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं. लेकिन यदि आप ये सोचकर आराम से बैठे हैं कि आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, इसलिए आपको ITR नहीं भरना होगा. तो आपको बता दें कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो यदि आप हर साल एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो कई सारे फायदे लेने के हकदार बन जाते हैं.

टैक्स रिफंड

अगर आपकी सैलरी या इंवेस्टमेंट से टैक्स कटकर सरकार के पास जमा हो चुका है. लेकिन आपकी इनकम टैक्स लिमिट से कम है, तो आपको रिफंड मिलता है. पर शर्त है कि इसके लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा.

बिजनेस शुरू करना आसान

यदि आप फ्यूचर में खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते है, तो इससे पहले से ही हर साल ITR भरना जरूरी है. इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको पिछले 5 साल का ITR दिखाना पड़ जाता है.

म्यूचुअल फंड के घाटे में भी फायदा

ज्यादातर लोग अब शेयर और म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट करने लगे हैं. ऐसे में अगर आपने इसमें इंवेस्ट किया और नुकसान हुआ है, तो इस घाटे को आगे के साल में होने वाले फायदे से घटाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए आपको ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) भरना जरूरी है. मान लीजिए- इस साल आपको शेयर से ₹10,000 का घाटा हुआ. अगले साल आपको ₹20,000 का फायदा हुआ. अगर आपने इस साल ITR फाइल किया है, तो आपको अगले साल: ₹20,000 – ₹10,000 = ₹10,000 पर ही टैक्स देना होगा.

बड़ा बीमा कवर के लिए जरूरी

अब कई बीमा कंपनियां खासकर जब आप बड़ी रकम ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्म प्लान लेते हैं, तो आपसे आपकी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) की रसीद मांगती हैं. इसका मकसद आपकी कमाई, हर साल आप कितना कमाते हैं, इनकम सोर्स क्या है, जैसी जानकारियों की पुष्टि करना होता है.

आसानी से मिलेगा वीजा

वीजा अप्लाई करते समय आपसे ITR प्रूफ के तौर पर मांगा जा सकता है. कई देशों की वीजा अथॉरिटी वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं. जिससे वो ये चेक कर सके कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्‍या है.

लोन आसानी मिलेगा

ITR आपका आय प्रमाण पत्र होता है, जो आपकी इनकम और इसके सोर्स की पुष्टि करता है. ऐसे में जब आप होम लोन जैसी सुविधा के लिए लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं. जब आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है.