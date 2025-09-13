ITR Filing Deadline 2025 : अगर आप 15 सितंबर तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? कितना देना पड़ेगा जुर्माना, पूरी डिटेल यहां
ITR Filing Deadline 2025 : अगर आप 15 सितंबर तक ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? कितना देना पड़ेगा जुर्माना, पूरी डिटेल यहां

अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख यानी 15 सितंबर 2025, अभी तीन दिन दूर है. लेकिन इसे हल्के में न लें.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 03:05 PM IST
ITR Filing Deadline 2025 : अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख यानी 15 सितंबर 2025, अभी तीन दिन दूर है. लेकिन इसे हल्के में न लें. आप ITR दाखिल करने की समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको 1,000 से 5,000 रुपये तक पेनल्टी के साथ बकाया टैक्स पर ब्याज और कई तरह की टैक्स छूट नहीं मिलेगी. इसके साथ ही आपके रिफंड की प्रक्रिया भी देर से होगी. सबसे पहले आपको सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये लेट फीस देनी होगी.  

आप डेडलाइन मिस करने पर 31 दिसंबर 2025 तक पेनल्टी के साथ ITR भर सकते हैं या फिर अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन चुन सकते हैं. इनकम टैक्स के डेटा के मुताबिक, अभी तक लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने ही अपना रिटर्न फाइल किया है.

ITR की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम डेट 15 सितंबर 2025 तय की है. अगर निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है.

अगर आप तय समय सीमा के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको बिलेटेड रिटर्न भरना होगा आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है तो लेट फाइलिंग पर ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है. वहीं, अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है तो जुर्माना ₹1,000 रहेगा. देर से ITR दाखिल करने पर आयकर विभाग कड़ी जांच कर सकता है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

ITR Filing Deadline 2025

;