ITR Filing Deadline 2025: 15 सितंबर से आगे अंतिम डेट नहीं बढ़ाएगा वित्त मंत्रालय, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

वित्त मंत्रालय ने पहले ही FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की समय-सीमा 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया है.
ITR Filing Deadline 2025: फाइनेंस मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम डेट के बारे में एक रिमाइंडर जारी किया है. इस रिमाइंडर में अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करने के लिए जरूरी जानकारी दी गई है.
7 सितंबर 2025 की तारीख वाले इस डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट नहीं होता, उनके लिए ITR की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती. वित्त मंत्रालय ने पहले ही FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की समय-सीमा 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया है.
चूंकि पहले ही 45 दिन का समय दिया जा चुका है, इसलिए संभावना है कि अब और समय नहीं दिया जाएगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 8 सितंबर 2025 तक अपडेटेड आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 में 13.37 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से 5 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं. इनमें से 4.72 करोड़ से ज्यादा रिटर्न वेरिफाइड हो चुके हैं और 3.39 करोड़ से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं.
पिछले दो असेसमेंट ईयर में दाखिल किए गए ITR की बात करें तो, CBDT के डेटा का हवाला देते हुए वित्त मंत्रालय के डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 में 31 जुलाई 2024 तक रिकॉर्ड 7.28 करोड़ ITR दाखिल किए गए, जबकि AY 2023-24 में ये संख्या 6.77 करोड़ थी.
अगर रिटर्न समय-सीमा के बाद जमा किया जाता है, तो टैक्सपेयर को लेट फाइलिंग फीस देनी होगी. ड्यू डेट के बाद जमा किए गए रिटर्न के लिए 5,000 रुपये का फीस देना होता है। हालांकि, अगर कुल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो लेट फीस 1,000 रुपये तक सीमित है.