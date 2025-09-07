ITR Deadline Alert: ये 5 गलतियां आपको पड़ सकती हैं भारी, जानिए कैसे एक छोटी-सी भूल बन सकती है मुसीबत!
ITR Deadline Alert: ये 5 गलतियां आपको पड़ सकती हैं भारी, जानिए कैसे एक छोटी-सी भूल बन सकती है मुसीबत!

आयकर रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक (15 सितंबर) आते ही लाखों टैक्सपेयर्स फाइलिंग की तैयारी में जुट गए हैं. हालांकि, जरा-सी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:27 PM IST
ITR Deadline Alert: ये 5 गलतियां आपको पड़ सकती हैं भारी, जानिए कैसे एक छोटी-सी भूल बन सकती है मुसीबत!

आयकर रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन नजदीक (15 सितंबर) आते ही लाखों टैक्सपेयर्स फाइलिंग की तैयारी में जुट गए हैं. हालांकि, जरा-सी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. कई बार छोटी-सी गलती न सिर्फ रिफंड को अटका देती है, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने का खतरा भी बढ़ा देती है.

ऐसा ही एक मामला सामने आया जब रवि नाम के टैक्सपेयर को 80 हजार रुपये का रिफंड मिलना था. लेकिन उनके फॉर्म-16 में एक छोटी-सी गलती के कारण रिफंड आने में पूरे छह महीने लग गए. टैक्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिजिटल पोर्टल और प्री-फिल्ड डेटा के बावजूद कई लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो महंगी साबित हो सकती हैं. आइए जानते हैं वो 5 सबसे आम गलतियां, जो इस बार आपकी जेब पर भारी पड़ सकती हैं.

1. गलत ITR फॉर्म चुनना
अक्सर लोग ITR-1 चुन लेते हैं, जबकि उनकी इनकम के हिसाब से ITR-2 या ITR-3 सही रहता है. गलत फॉर्म चुनने पर आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है.

2. विदेशी संपत्ति छुपाना
अगर आपके पास विदेश में बैंक अकाउंट, शेयर या कंपनी से ESOPs जैसी सुविधाएं हैं, तो इन्हें ज़रूर डिस्क्लोज़ करें. इन्हें न दिखाने पर भारी पेनल्टी लग सकती है.

3. मल्टीपल फॉर्म-16 को इग्नोर करना
जिन्होंने साल में जॉब बदली है, उन्हें हर नियोक्ता की इनकम को शामिल करना जरूरी है. ऐसा न करने पर अंडर-रिपोर्टिंग का आरोप लग सकता है और नोटिस आ सकता है.

4. टैक्स-फ्री इनकम छुपाना
कई लोग सोचते हैं कि ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट जैसी टैक्स-फ्री इनकम बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसे छुपाने से विभाग सेक्शन-133(6) या 148A के तहत नोटिस भेज सकता है.

5. AIS/TIS डेटा पर आंख मूंदकर भरोसा करना
प्री-फिल्ड डेटा कई बार गलत या डुप्लिकेट होता है. अगर एफडी का ब्याज या कोई एंट्री छूट गई और आपने उसे चेक नहीं किया, तो उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा.

स्मार्ट टिप्स
* हर इनकम सोर्स क्रॉस-चेक करें
AIS/TIS को Form 26AS और बैंक स्टेटमेंट से मिलाएं
जल्दबाजी में फाइल न करें
अपनी इनकम टाइप के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

;