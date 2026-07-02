Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /किन लोगों को भरना चाहिए और क्यों जरूरी है ITR, क्या सैलरीड कर्मचारियों के लिए ही है अनिवार्य? पूरी डिटेल यहां

किन लोगों को भरना चाहिए और क्यों जरूरी है ITR, क्या सैलरीड कर्मचारियों के लिए ही है अनिवार्य? पूरी डिटेल यहां

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है. कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या उन्हें ITR भरना जरूरी है या नहीं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:31 PM IST
किन लोगों को भरना चाहिए और क्यों जरूरी है ITR, क्या सैलरीड कर्मचारियों के लिए ही है अनिवार्य? पूरी डिटेल यहां
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Delhi की फैक्ट्री में थिनर से मिटाई जा रही थी एक्सपायरी डेट! NHRC और पुलिस मारा छापा
Delhi news1 hr ago
2
ramayan facts1 hr ago
3
Haryana news1 hr ago
4
India vs Sri Lanka1 hr ago
5
RNT Associates1 hr ago