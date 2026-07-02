/किन लोगों को भरना चाहिए और क्यों जरूरी है ITR, क्या सैलरीड कर्मचारियों के लिए ही है अनिवार्य? पूरी डिटेल यहां

एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करना जरूरी होता है, जो आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट या अन्य निर्धारित तरीकों से किया जा सकता है. ITR प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाती है जब उसका सफल वेरिफिकेशन हो जाए. परिजाद सिरवाला बताती हैं कि समय पर ITR फाइल करने से एक मजबूत वित्तीय रिकॉर्ड बनता है, जो लोन लेने और वीजा प्रक्रिया में मदद करता है. इसलिए करदाताओं को समय से पहले ही फाइलिंग पूरी कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के ब्याज, जुर्माना या अन्य अनुपालन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके.