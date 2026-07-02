/किन लोगों को भरना चाहिए और क्यों जरूरी है ITR, क्या सैलरीड कर्मचारियों के लिए ही है अनिवार्य? पूरी डिटेल यहां

ITR filing AY 2026-27 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना बहुत जरूरी काम है. इसके अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए. भले ही आपकी आय अनिवार्य फाइलिंग सीमा से कम हो. सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है. कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या उन्हें ITR भरना जरूरी है या नहीं. इसका जवाब केवल इनकम लेवल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कई अन्य कारकों पर भी आधारित होता है.
आइए समझते हैं:
ये समझना जरूरी है कि ITR फाइल करना एक कानूनी आवश्यकता है और ये एक महत्वपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड भी है. KPMG इंडिया में पार्टनर और हेड ग्लोबल मोबिलिटी सर्विसेज (टैक्स) परिजाद सिरवाला के मुताबिक, जिन व्यक्तियों की कुल आय निर्धारित बेसिक छूट सीमा से अधिक है. उन्हें सामान्य रूप से ITR फाइल करना आवश्यक होता है.
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए बेसिक छूट सीमा पुराने टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपये और नए टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपये है. हालांकि, आपकी आय अगर इस सीमा से कम भी है, तब भी कुछ परिस्थितियों में ITR फाइल करना जरूरी हो सकता है. जैसे हाई वैल्यू के लेन-देन करना, एडिशनल TDS रिफंड का दावा करना या योग्य लॉस को आगे ले जाना आदि.
परिजाद सिरवाला बताती हैं कि सैलरीड कर्मचारियों में ये गलत धारणा होती है कि नियोक्ता द्वारा TDS काटे जाने से ITR फाइल करने की जरूरत खत्म हो जाती है. TDS केवल टैक्स कलेक्शन का एक माध्यम है और ये उन मामलों में रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी को समाप्त नहीं करता, जहां नियमों के अनुसार फाइलिंग जरूरी है. इसके अलावा ITR फाइल करने से विभिन्न स्रोतों से आय का मिलान, छूट का दावा और सालभर में भुगतान किए गए टैक्स का सही रिकॉर्ड सुनिश्चित होता है.
ऑनलाइन ITR फाइलिंग प्रक्रिया अब पहले की तुलना में काफी सरल हो गई है, क्योंकि सरकार का ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in/iec/foportal/) उपलब्ध है. करदाता अपने पैन नंबर से लॉगिन करके उपयुक्त ITR फॉर्म चुन सकते हैं और अपने नियोक्ता, बैंक और अन्य संस्थाओं से मिली प्री-फिल्ड जानकारी की जांच कर सकते हैं. टैक्स एनालिस्ट के मुताबिक, सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना और आवश्यक होने पर अपडेट करना जरूरी है. इसमें अतिरिक्त आय, छूट, टैक्स क्रेडिट, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश, विदेशी संपत्ति और वैश्विक संपत्ति जैसी जानकारी शामिल है.
एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई करना जरूरी होता है, जो आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट या अन्य निर्धारित तरीकों से किया जा सकता है. ITR प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाती है जब उसका सफल वेरिफिकेशन हो जाए. परिजाद सिरवाला बताती हैं कि समय पर ITR फाइल करने से एक मजबूत वित्तीय रिकॉर्ड बनता है, जो लोन लेने और वीजा प्रक्रिया में मदद करता है. इसलिए करदाताओं को समय से पहले ही फाइलिंग पूरी कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी तरह के ब्याज, जुर्माना या अन्य अनुपालन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके.