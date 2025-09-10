ITR AY 2025-26: 15 सितंबर लास्ट डेट, बिना CA फटाफट मोबाइल से फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, ऐप से ITR करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स
ITR AY 2025-26: 15 सितंबर लास्ट डेट, बिना CA फटाफट मोबाइल से फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, ऐप से ITR करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

ITR e-filing: यदि आप सीए से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है. यहां आप मोबाइल ऐप से आईटीआर फाइल करने का इजी तरीका जान सकते हैं, और कमीशन देने से बच सकते हैं. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:45 AM IST
ITR AY 2025-26: 15 सितंबर लास्ट डेट, बिना CA फटाफट मोबाइल से फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, ऐप से ITR करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

यदि आप टैक्स भरते हैं, तो रिटर्न फाइल करने के लिए अब आपके पास सिर्फ 5 दिन ही रह गए हैं. आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर दी है. इससे पहले एक बार इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा चुका है, तो इसके दोबारा एक्सटेंड होने की संभावना लगभग न के बराबर है. ऐसे में बिना देरी किए टैक्स रिटर्न के लिए आज ही प्रोसेस करना आपके लिए फायदेमंद है. आखिरी समय अक्सर साइट पर ट्रैफिक बढ़ने से प्रोसेस स्लो या अटक जाता है. 

राहत की बात है कि आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए आयकर विभाग ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है. आप अपना टैक्स रिटर्न मोबाइल ऐप से भी फाइल कर सकते हैं. इसके लिए विभाग ने दो आधिकारिक मोबाइल ऐप AIS for Taxpayer और Income Tax Department लॉन्च किए हैं. ये ऐप Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं. ये ऐप नॉर्मल इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. यहां आप आईटीआर फाइल करने का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- ITR Filing: गलती की तो सीधा आयकर विभाग से आएगा नोटिस, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय रखें इन बातों का ध्यान

मोबाइल ऐप से ITR फाइल करने के स्टेप्स

स्टेप1-  सबसे पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जुटा लें- फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)(आयकर पोर्टल से डाउनलोड करें), बैंक स्टेटमेंट और इंवेस्टमेंट प्रूफ (LIC, ELSS, PPF आदि), अन्य आय विवरण (जैसे किराया, FD ब्याज)

स्टेप2-  लॉगइन और एक्सेस: PAN, आधार या रजिस्टर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें. इसमें आधार OTP जैसी मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी है, जो वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है.

स्टेप3-  प्री-फाइल्ड डेटा रिव्यू:  ऐप पर पहले से ही एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) उपलब्ध होती है, जिसमें पहले से भरा हुआ डेटा होता है — जैसे बैंक, एम्प्लॉयर या म्यूचुअल फंड की जानकारी. 

स्टेप4- ITR फॉर्म सिलेक्ट करें:  अपनी आय के सोर्स- सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन, अन्य के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें. हालांकि ऐप आपको सही ITR फॉर्म चुनने में मदद करता है.

स्टेप5- एडिट या ऐड इंफॉर्मेशन: यदि कोई जानकारी गलत है या छूट गई है — जैसे FD का ब्याज या किराये की आय, तो उसे एडिट या ऐड करें.

स्टेप6-  ई-वेरिफिकेशन और सबमिशन: एक बार जब रिटर्न कंप्लीट हो जाए तो इसे आधार OTP, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से ITR को ई वेरीफाई करके सबमिट कर दें. सबमिशन के बाद तुरंत एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है.

इसे भी पढ़ें- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेडलाइन 15 सितंबर, अगर चूके तो क्या होगा, ये भी जान लीजिए

 

प्राइवेट ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म

सरकारी ऐप्स के अलावा, कई private e-filing platforms भी हैं जो टैक्स रिटर्न को आसान बनाती है.  वो भी विशेषज्ञों की सलाह के साथ. ये प्लेटफॉर्म Income Tax Department द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और सैलरी पाने वालों से लेकर फ्रीलांसर, व्यापारी और निवेशकों तक को सेवाएं देते हैं. इसमें ClearTax, TaxBuddy, MyITreturn जैसे ऐप शामिल हैं. 

 

Sharda singh

income tax return filing

