ITR Filing Last Date : अब तक 7 करोड़ लोग फाइल कर चुके हैं ITR, अंतिम डेट आज.......

ITR Filing Last Date : इनकम टैक्स 2025 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेडलाइन आज खत्म हो रही है. 15 सितंबर को ITR के लिए आखिरी तारीख तय की गई है. इस बार आयकर विभाग ने 31 जुलाई की पुरानी अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी, ताकि टैक्सपेयर्स को समय मिल सके. लेकिन अब टैक्स डिपार्टमेंट लगातार रिमाइंडर भेज रहा है कि तय समय तक ITR फाइल किया जाए. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और आखिरी दिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़ना चाहिए.

AY 24-25 के रिटर्न की आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. आयकर विभाग ने ई फाइलिंग पार्टल पर कंडोनेशन ऑफ डिले (Condonation of Delay) का विकल्प एक्टिव कर दिया है. आयकर विभाग की इस सुविधा से अगर कोई व्यक्ति किसी इमरजेंसी की वजह अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाता है तो डेडलाइन के बाद भी उसे जुर्माना नहीं लगेगा. आयकर विभाग ने कंडोनेशन ऑफ डिले u/s 12A की फाइलिंग Form 10A को ई पोर्टल पर एक्टिव कर दिया है. इस फॉर्म के जरिए आप अपना जुर्माना बचा सकते हैं.

सर्वर ओवरलोड

इनकम टैक्स पोर्टल पर दिक्कतें सामने आ रही हैं. कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सपेयर्स अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि, आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए 24X7 सपोर्ट सर्विस का भी इंतजाम किया है.