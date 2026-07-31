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1000 या फ‍िर 5000 रुपये? ITR भरने से आज चूके तो आपको कल से क‍ितनी रुपये देनी होगी पेनाल्‍टी

Income Tax Return: आज आईटीआर फाइल करने का आख‍िरी द‍िन है. यद‍ि आप आज चूके तो आपका आईटीआर लेट पेनाल्‍टी के साथ फाइल होगा. लेक‍िन यह क‍ितनी होगी, आइए जानते हैं पूरी कैलकुलेशन.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 31, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:13 AM IST
1000 या फ‍िर 5000 रुपये? ITR भरने से आज चूके तो आपको कल से क‍ितनी रुपये देनी होगी पेनाल्‍टी
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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