ITR Filing Last Date: अगर आप हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो आज का द‍िन आपके लि‍ए बहुत खास है. जी हां, सैलरीड क्‍लास, पेंशनर्स, छात्रों और ऐसे सभी टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए 31 जुलाई 2026 की तारीख बेहद अहम है. ऐसा इसल‍िए क्‍योंक‍ि इनके अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी नहीं होता और आज ऐसे टैक्‍सपेयर के लि‍ए आईटीआर (ITR) फाइल करने का आख‍िरी द‍िन है. यद‍ि आप आज आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो लेट फाइलिंग फीस यानी जुर्माने के साथ र‍िटर्न फाइल क‍िया जा सकता है. पेनाल्‍टी 1000 रुपये या 5000 रुपये में से कुछ भी हो सकती है. यह पेनाल्‍टी क‍ितनी होगी, इसका फैसला आपकी सालाना इनकम के बेस पर होगा.