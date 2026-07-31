ITR Filing Last Date: अगर आप हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है. जी हां, सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, छात्रों और ऐसे सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई 2026 की तारीख बेहद अहम है. ऐसा इसलिए क्योंकि इनके अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी नहीं होता और आज ऐसे टैक्सपेयर के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने का आखिरी दिन है. यदि आप आज आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो लेट फाइलिंग फीस यानी जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल किया जा सकता है. पेनाल्टी 1000 रुपये या 5000 रुपये में से कुछ भी हो सकती है. यह पेनाल्टी कितनी होगी, इसका फैसला आपकी सालाना इनकम के बेस पर होगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार टाइम लिमिट पूरी होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस देनी होती है. यदि आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी. लेकिन यदि, आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स ईयर 2026-27 से चार्ज लागू है. टैक्स जानकारों के अनुसार लेट फाइलिंग फीस का संबंध इस बात से नहीं है कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म भर रहे हैं. यह पूरी तरह से आपकी इनकम पर बेस्ड है.
5 लाख रुपये या इससे कम की इनकम पर पेनाल्टी 1000 रुपये
वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी पर 5000 रुपये
सीए आशीष मिश्रा ने बताया कि ऐसे टैक्सपेयर जिनकी बेसिक एक्जेंप्शन लिमिट (टैक्स छूट की बुनियादी सीमा) से नीचे है, उन्हें आमतौर पर लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी पड़ती. हालांकि, यदि उनका कोई बकाया टैक्स है, तो उन्हें उस बकाया पर ब्याज का भुगतान जरूर करना पड़ सकता है. लेट फाइलिंग फीस चुकाने के अलावा देर से रिटर्न भरने का बड़ा नुकसान यह भी है कि इससे टैक्स रिफंड मिलने में काफी देरी हो जाती है.
यदि आप 31 जुलाई की सरकार की तरफ से टाइम लिमिट चूक गए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. असेस्टमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए आप बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक या फिर असेसमेंट पूरा होने से पहले फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इस दौरान आपको अपनी कुल इनकम के हिसाब से 1,000 या 5,000 रुपये का तय लेट फीस देनी होगी.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पूरी प्रक्रिया नहीं है. रिटर्न जमा करने के बाद सबसे जरूरी काम उसका ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) करना होता है. टैक्सपेयर्स को अपना आईटीआर फाइल करने के 60 दिन के अंदर उसे ई-वेरिफाई करना जरूरी है. यदि आप तय समयसीमा में सत्यापन नहीं करते तो आपका फाइल किया गया आईटीआर अमान्य मान लिया जाएगा और प्रोसेस अधूरा रह जाएगा.