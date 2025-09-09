ITR Filing: गलती की तो सीधा आयकर विभाग से आएगा नोटिस, इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय रखें इन बातों का ध्यान

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है. आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 तक है. ऐसे में आखिरी समय पर फाइलिंग करने वाले लोगों से अक्सर जल्दबाजी में लापरवाही हो जाती है. जिससे आयकर विभाग से नोटिस आने का रिस्क होता है. यह नोटिस मिलना टैक्सपेयर्स के लिए परेशानी का कारण तो होता ही है, साथ ही मामले को सुलझाने में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं.

इसलिए ITR फाइल करते समय सावधानी रखना बेहद जरूरी है. खासकर यह जानना जरूरी है कि कौन-सी गलतियां आमतौर पर होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि सही ITR फॉर्म का चयन, सभी आय को दिखाना और सही डिटेल भरना बहुत जरूरी है. इससे न केवल विभाग की जांच से बचा जा सकता है बल्कि समय पर रिफंड भी आसानी से मिल जाता है. यहां आप आईटीआर से जुड़ी इन मुद्दों को डिटेल में जान सकते हैं.

आम गलतियां जिनसे बचना जरूरी

गलत ITR फॉर्म भरना- वेतनभोगी व्यक्ति को ITR-1 भरना होता है, जबकि बिजनेस करने वालों के लिए ITR-3 या ITR-4. गलत फॉर्म भरने से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है.

सभी आय को न दिखाना- केवल वेतन की आय दिखाना या बैंक ब्याज, किराया, फ्रीलांस आय, शेयर बाजार से हुए लाभ को छिपाना गलत है. इससे विभाग जांच कर नोटिस भेज सकता है.

बैंक खाता और पैन नंबर में गलती- बैंक डिटेल गलत भरने से रिफंड अटक सकता है और पैन नंबर की गलती से रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है.

गलत टैक्स कटौती का दावा- 80C, 80D या हाउस लोन ब्याज की कटौती में झूठा दावा करना गंभीर गलती है. विभाग ऐसे मामलों की सख्ती से जांच करता है और पेनल्टी लगा सकता है.

लेट फाइलिंग और वेरिफिकेशन न करना- डेडलाइन तक रिटर्न फाइल कर देना जरूरी है. साथ ही फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन भी समय पर करें. देर से फाइल करने पर लेट फीस और ब्याज भरना पड़ता है.

क्यों जरूरी है सही और समय पर रिटर्न फाइलिंग?

सही तरीके से और समय पर ITR फाइल करना टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद होता है. इससे न केवल नोटिस और पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि टैक्स रिफंड भी जल्दी मिलता है. गलतियां होने पर आयकर विभाग जांच करता है और यदि कोई गलती जानबूझकर की गई हो तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वे सही दस्तावेज और सही जानकारियां भरें.