/ITR फाइलिंग के दौरान एरर? घबराएं नहीं, इनकम टैक्स विभाग का e-Nivaran पोर्टल ऐसे करेगा आपकी मदद

ITR Filing : वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है और 31 जुलाई की अंतिम तारीख अब बेहद करीब है. ये समयसीमा केवल उन करदाताओं पर लागू होती है जो ITR-1 और ITR-2 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, अन्य कैटेगरी के करदाता तय नियमों के अनुसार बाद में भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
डेडलाइन नजदीक आने के कारण बड़ी संख्या में लोग जल्दबाजी में ITR फाइल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में कई बार तकनीकी खराबी, पोर्टल एरर या अन्य कारणों से रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया बीच में अटक सकती है. ऐसी स्थिति में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए e-Nivaran नाम का ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जहां वे अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं.
e-Nivaran आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध एक शिकायत निवारण प्रणाली है. इसके माध्यम से करदाता ई-फाइलिंग, CPC-ITR, असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer - AO) और CPC-TDS से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. इस पोर्टल पर कोई भी करदाता अपनी समस्या दर्ज कर सकता है. ई-फाइलिंग, ई-वेरिफिकेशन, ई-प्रोसीडिंग्स, ITR प्रोसेसिंग, ITR-V, रिफंड और टैक्स प्रोसेसिंग से जुड़ी शिकायतों का समाधान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें
डैशबोर्ड में Grievances मेन्यू पर जाकर Submit Grievance चुनें
अपनी समस्या से संबंधित विभाग का चयन करें
इसके बाद कैटेगरी, लागू आयकर कानून और सब-कैटेगरी चुनकर Continue पर क्लिक करें
आकलन वर्ष (AY) या अन्य जरूरी जानकारी भरें
कम से कम 100 अक्षरों में अपनी शिकायत लिखें. चाहें तो संबंधित दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं
Submit Grievance पर क्लिक करते ही शिकायत दर्ज हो जाएगी
भविष्य में स्टेटस देखने के लिए Grievance Acknowledgement Number सुरक्षित रखें
अगर पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में परेशानी हो रही है, तो करदाता अपनी समस्या webmanager@incometax.gov.in पर ईमेल भेजकर भी बता सकते हैं.