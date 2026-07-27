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ITR फाइलिंग के दौरान एरर? घबराएं नहीं, इनकम टैक्स विभाग का e-Nivaran पोर्टल ऐसे करेगा आपकी मदद

डेडलाइन नजदीक आने के कारण बड़ी संख्या में लोग जल्दबाजी में ITR फाइल करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में कई बार तकनीकी खराबी, पोर्टल एरर या अन्य कारणों से रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया बीच में अटक सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 27, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:45 PM IST
ITR फाइलिंग के दौरान एरर? घबराएं नहीं, इनकम टैक्स विभाग का e-Nivaran पोर्टल ऐसे करेगा आपकी मदद
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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