ITR Filing: ऑनलाइन ITR फाइल करते समय भूलकर भी नहीं करें ये 10 गलतियां, आ सकता है नोटिस

ITR Filing FY 2025-26: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो गया है. काफी लोगों के लिए यह काम काफी उलझन वाला रहता है. आईटीआर फाइल करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने से लेकर अलग-अलग फॉर्म्स के मिलान तक आईटीआर फाइलिंग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. आजकल आईटीआर फाइलिंग काफी हद तक टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है. अब आपको प्री-फिल्ड रिटर्न, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS जैसी सुविधाएं मिलती हैं. लेकिन टैक्सपेयर्स को इस ऑटोमेशन को पूरी तरह सटीक नहीं मान लेना चाहिए.
सबसे बड़ी गलतफहमी आजकल यही है कि पहले से भरा हुआ रिटर्न पूरी तरह तैयार है और इसे बिना किसी जांच के सब्मिट किया जा सकता है. टैक्सपेयर की जिम्मेदारी होती है पूरी और सही जानकारी देना. क्लियरटैक्स के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता का कहना है कि टैक्स फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर के आखिर में की जाने वाली औपचारिकता नहीं, बल्कि इसे फाइनेंशियल मिलान प्रोसेस के रूप में देखा जाना चाहिए. रिटर्न सब्मिट करने से पहले थोड़ा ध्यान रखने से आप टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी और बेवजह टैक्स विवाद से बच सकते हैं. ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले आपको नीचे दी गई 10 बड़ी गलतियों से बचना चाहिए.
गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करने पर आपके रिटर्न को डिफेक्टिव माना जा सकता है. हमेशा उसकी फॉर्म को सिलेक्ट करें, जो आपकी आमदनी के सोर्स और हाउसिंग सिचुएशन से मेल खाता हो. सैलरीड टैक्सपेयर्स को आमतौर पर ITR-1 और ITR-2 में से किसी एक को चुनना होता है. यदि आपकी आमदनी 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो ITR-2 भरना है. लेकिन यदि आपका कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपये से कम है तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं.
अपना रिटर्न फाइल करने से पहले ओल्ड (Old) और न्यू (New) टैक्स रिजीम के तहत बनने वाली टैक्स देनदारी को कम्पेयर कर लें. सही टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने से आप ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं. यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न दाखिल करना होगा. इस तारीख के बाद आप ओल्ड रिजीम का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे.
पोर्टल पर दिखने वाली प्री-फिल्ड जानकारियां आपके काम को आसान करने का तरीका है. टैक्सपेयर्स को अपनी सभी इनकम और टैक्स से जुड़ी डिटेल को खुद से वेरिफाई करना चाहिए. बिना जांचे आगे बढ़ने पर डेटा में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है.
रिफंड समय पर पाने के लिए पैन (PAN), आधार, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी और आईएफएससी (IFSC) कोड को फिर से जांच लें. गलत पर्सनल डिटेल दर्ज करने से आपका रिफंड का प्रोसेस अटक जाता है और आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी आमदनी और टीडीएस (TDS) की डिटेल की तुलना एआईएस (AIS), फॉर्म 26AS और फॉर्म 16/16A से जरूर करनी चाहिए. यदि इन डॉक्यूमेंट के आंकड़ों में कोई अंतर पाया जाता है तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है या आपका रिफंड रोक सकता है.
अक्सर लोग केवल अपनी सैलरी की जानकारी देकर छोड़ देते हैं. आपको सैलरी के अलावा ब्याज से होने वाली आमदनी, किराये से होने वाली कमाई, डिविडेंड, फ्रीलांसिंग से होने वाली कमाई, कैपिटल गेन्स और यदि एक से ज्यादा एम्पलॉयर के साथ काम किया है तो उन सभी से होने वाली आमदनी की जानकारी देनी चाहिए.
कई टैक्सपेयर्स, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन से होने वाले कैपिटल गेन (Capital Gains) को दिखाना भूल जाते हैं. भले ही इन ट्रांजेक्शन पर आपका टीडीएस कट चुका हो, फिर भी आईटीआर में इनकी सही जानकारी देना बेहद जरूरी है.
केवल उन्हीं टैक्स कटौतियों और छूट का दावा करें जिनके लिए आप वास्तव में पात्र हैं. इसके साथ ही उनसे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट को संभालकर रखें. झूठे या गलत क्लेम करने पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है.
यदि आप भारत के निवासी टैक्सपेयर हैं और आपकी कोई विदेशी संपत्ति या विदेशी सोर्स से होने वाली आमदनी है तो उसकी सही जानकारी देना जरूरी है. विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं करने या गलत जानकारी देने पर भारी जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस तब तक अधूरा है, जब तक आप इसका ई-वेरिफिकेशन नहीं कर लेते. तय टाइम लिमिट के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना या हस्ताक्षर किये हुए ITR-V फॉर्म को सबमिट करना जरूरी है. इसके बिना आपका रिटर्न अमान्य माना जाएगा.