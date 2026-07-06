ITR Filing: ऑनलाइन ITR फाइल करते समय भूलकर भी नहीं करें ये 10 गलतियां, आ सकता है नोटिस

सबसे बड़ी गलतफहमी आजकल यही है क‍ि पहले से भरा हुआ रिटर्न पूरी तरह तैयार है और इसे बिना क‍िसी जांच के सब्‍म‍िट किया जा सकता है. टैक्‍सपेयर की ज‍िम्‍मेदारी होती है पूरी और सही जानकारी देना. क्लियरटैक्स के संस्‍थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता का कहना है क‍ि टैक्स फाइलिंग फाइनेंश‍ियल ईयर के आख‍िर में की जाने वाली औपचारिकता नहीं, बल्कि इसे फाइनेंश‍ियल म‍िलान प्रोसेस के रूप में देखा जाना चाह‍िए. रिटर्न सब्‍म‍िट करने से पहले थोड़ा ध्‍यान रखने से आप टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी और बेवजह टैक्स व‍िवाद से बच सकते हैं. ऑनलाइन र‍िटर्न फाइल करने से पहले आपको नीचे दी गई 10 बड़ी गलतियों से बचना चाह‍िए.