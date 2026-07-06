Add Zee Business As A Preferred Source
App

ITR Filing: ऑनलाइन ITR फाइल करते समय भूलकर भी नहीं करें ये 10 गलतियां, आ सकता है नोटिस

income tax return: आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कई बातों का ध्‍यान रखना होता है. आपकी एक छोटी सी गलती आपके लि‍ए भव‍िष्‍य में समस्‍या बन सकती है. पोर्टल पर पहले से आ रही ड‍िटेल पर आपको पूरा भरोसा नहीं करना चाह‍िए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 06, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:18 PM IST
ITR Filing: ऑनलाइन ITR फाइल करते समय भूलकर भी नहीं करें ये 10 गलतियां, आ सकता है नोटिस
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
देशभर में बरस रहे बादल पर दिल्ली में क्यों नहीं? जानें बारिश की कमी की असली वजह
delhi weather news44 min ago
2
Ali Fazal1 hr ago
3
Ind vs Eng1 hr ago
4
iran1 hr ago
5
aligarh latest news1 hr ago