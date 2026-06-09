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आसान भाषा में समझ‍िए क्‍या है फॉर्म-16? सैलरीड टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए जरूरी क्‍यों और कहां से म‍िलेगा

Income Tax Filing: यद‍ि आपका इन‍कम टैक्‍स नहीं भी बन रहा, तब भी आपको हर फाइनेंश‍ियल ईयर का आईटीआर जरूर फाइल करना चाह‍िए. इस बार FY 2026 का आईटीआर फाइल करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई 2026 है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 09, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:26 PM IST
आसान भाषा में समझ‍िए क्‍या है फॉर्म-16? सैलरीड टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए जरूरी क्‍यों और कहां से म‍िलेगा
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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