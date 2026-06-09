ITR filing FY 2025-26: करोड़ों सैलरीड क्लास में से काफी लोगों का फॉर्म-16 (Form-16) उनकी कंपनी की तरफ से जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही आईटीआर (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है. फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY 2025-26) के लिए बिना किसी लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है. डेडलाइन नजदीक आने से पहले सभी टैक्सपेयर्स अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जुटाने में लगे हैं. नौकरीपेशा यानी सैलरीड क्लास के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट में से एक 'फॉर्म 16' (Form-16) होता है. इसके बिना सही तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल करना नामुमकिन होता है.
हालांकि, एक्सपर्ट की सलाह है कि फॉर्म-16 (Form-16) के साथ-साथ टैक्सपेयर्स को फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और बैंक अकाउंट से मिले ब्याज के डॉक्यूमेंट भी अपने पास तैयार रखने चाहिए. इससे रिटर्न भरते समय आप किसी भी प्रकार की गलती से बच सकेंगे. आइए जानते हैं सैलरीड क्लास के लिए फॉर्म-16 की अहमियत और आप इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
आसान शब्दों में कहें तो फॉर्म-16 एक तरह का टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट है, इसे आपकी कंपनी या एम्पलॉयर (Employer) की तरफ से जारी किया जाता है. यह फॉर्म इस बात का प्रमाण होता है कि पूरे साल में कंपनी ने आपको कितनी सैलरी दी और उस पर कितना टैक्स काटकर सरकार के पास जमा कराया गया. पार्ट ए और पार्ट बी, इस फॉर्म के दो अहम हिस्से होते हैं. पार्ट ए में कर्मचारी का पैन (PAN), कंपनी का टैन (TAN) और हर तिमाही काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है.
इसके अलावा पार्ट बी में आपकी सैलरी का पूरा ब्रेक-अप होता है, जिसमें आपको मिलने वाली टैक्स छूट, कटौतियां (Deductions) और फाइनल टैक्स की पूरी कैलकुलेशन दर्ज होती है. आसान भाषा में इसे आप यह कह सकते हैं कि यदि किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी 20 लाख रुपये है तो पार्ट बी यह समझने में मदद करता है कि अलग-अलग छूट के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बची. पार्ट ए से यह शो होता है कि उस पर कितना टैक्स पहले ही काटा जा चुका है.
अक्सर कर्मचारियों को लगता है कि वे फॉर्म-16 को सीधे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन ऐसा है नहीं. कोई भी कर्मचारी फॉर्म-16 को सीधे इनकम टैक्स पोर्टल या ट्रेसेज (TRACES) की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकता. आपको बता दें जब कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी का टीडीएस रिटर्न फाइल करती हैं तो उसके प्रोसेस होने के बाद ट्रेसेज सिस्टम के जरिये इस फॉर्म को जेनरेट किया जाता है. इसके बाद कंपनियां इसे अपने इंटरनल एचआर पोर्टल, पेरोल सिस्टम या ऑफिशियल ईमेल के जरिये सीधे कर्मचारियों को शेयर करती हैं.
यदि आपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान अपनी नौकरी बदली है तो आपको पुरानी और नई दोनों कंपनियों से अलग-अलग फॉर्म-16 लेना होगा. बशर्ते आपकी नई कंपनी ने पुरानी सैलरी का पूरा हिसाब न जोड़ लिया हो. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग बड़ी गलती कर देते हैं. दरअसल, दोनों कंपनियां एक-दूसरे की सैलरी की जानकारी के बिना टीडीएस की कैलकुलेशन करती हैं. इससे पूरे साल में आपका कुल टीडीएस कम कटता है और बाद में आईटीआर फाइल करते समय आपको जेब से एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है. इस नुकसान से बचने के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म-16 का मिलान फॉर्म 26AS और एआईएस (AIS) से जरूर कर लें.