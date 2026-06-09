यदि आपने फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान अपनी नौकरी बदली है तो आपको पुरानी और नई दोनों कंपनियों से अलग-अलग फॉर्म-16 लेना होगा. बशर्ते आपकी नई कंपनी ने पुरानी सैलरी का पूरा हिसाब न जोड़ लिया हो. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग बड़ी गलती कर देते हैं. दरअसल, दोनों कंपनियां एक-दूसरे की सैलरी की जानकारी के बिना टीडीएस की कैलकुलेशन करती हैं. इससे पूरे साल में आपका कुल टीडीएस कम कटता है और बाद में आईटीआर फाइल करते समय आपको जेब से एक्‍स्‍ट्रा टैक्स देना पड़ता है. इस नुकसान से बचने के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म-16 का मिलान फॉर्म 26AS और एआईएस (AIS) से जरूर कर लें.