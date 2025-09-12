ITR 2025 Filing Last Date: इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की आख‍िरी तारीख क्‍या है? लेट फाइल‍िंग पर क‍ितनी पेनाल्‍टी देनी होगी
Advertisement
trendingNow12919390
Hindi Newsबिजनेस

ITR 2025 Filing Last Date: इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की आख‍िरी तारीख क्‍या है? लेट फाइल‍िंग पर क‍ितनी पेनाल्‍टी देनी होगी

ITR Filing Deadline 2025: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को पहले ही सीबीडीटी ने 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे और बढ़ाने के ल‍िए क‍िसी तरह का संकेत नहीं दिया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ITR 2025 Filing Last Date: इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने की आख‍िरी तारीख क्‍या है? लेट फाइल‍िंग पर क‍ितनी पेनाल्‍टी देनी होगी

ITR Filing Deadline 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्‍ट डेट 15 सितंबर 2025 है. सामान्य तौर पर हर साल लास्‍ट डेट को 31 जुलाई तक रखा जाता है. लेकिन इस साल आयकर व‍िभाग की तरफ से ITR फॉर्म और सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण इसे डेढ़ महीने बढ़ा द‍िया गया है. सरकार की तरफ से यह एक्‍सटेंशन उन लोगों के लिए है, ज‍िनके अकाउंट का ऑडिट नहीं होता, जैसे पर्सनल टैक्‍सपेयर, ह‍िंदू अविभाजित परिवार (HUF) और कुछ अन्य संस्थाएं.

नॉन-ऑडिट केस क्या है?

नॉन-ऑडिट केस उस तरह के मामले हैं, जहां टैक्‍सपेयर के अकाउंट का ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के तहत जरूरी नहीं होता. इसमें वे लोग शाम‍िल होते हैं जो सैलरीड क्‍लास, HUF, पेंशन, मकान से होने वाली आमदनी, कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर या अन्य सोर्स से कमाई करते हैं. छोटे कारोबारी और पेशेवर, जो प्रिजम्‍प्‍ट‍िव टैक्सेशन स्कीम (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत आते हैं और उनका टर्नओवर ऑडिट की ल‍िम‍िट से कम है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्‍या आयकर व‍िभाग बढ़ाएगा ITR फाइल करने की लास्‍ट डेट? इस कारण तारीख बढ़ाने की मांग तेज

क्या ITR फाइल करने की तारीख आगे बढ़ेगी?
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को पहले ही 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे और बढ़ाने के ल‍िए क‍िसी तरह का संकेत नहीं दिया है. इसलिए, टैक्‍सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे 15 सितंबर 2025 से पहले ITR फाइल कर लें. इससे आखिरी समय में होने वाली क‍िसी भी तरह की हड़बड़ी और देरी से बचा जा सकेगा.

ITR फाइल कैसे करें?
> ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
> अब अपने पैन / आधार और पासवर्ड से लॉगिन करें.
> 'ई-फाइल' सेक्शन में जाएं और 'इनकम टैक्स रिटर्न' को स‍िलेक्‍ट करें.
> असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और सही फॉर्म को स‍िलेक्‍ट करें.
> पहले से भरी गई जानकारी जैसे सैलरी, टीडीएस और बैंक ब्याज आद‍ि को चेक करें.
> एक्‍सट्रा इनकम या कटौती जोड़ें और ओल्‍ड या न्‍यू टैक्‍स रिजीम को चुनें.
> अब फॉर्म को जमा कर दें.

यह भी पढ़ें: टैक्स सेविंग, मैक्स रिटर्न... ITR खुद भरे या CA की ले मदद? क्या है ज्यादा फायदेमंद, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जान लें ये 5 चीज

ITR फाइलिंग में बढ़ोतरी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के आंकड़ों के अनुसार ITR फाइलिंग में हर साल बढ़ोतरी हो रही है. असेसमेंट ईयर 2024-25 में 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ ITR दाखिल हुए, जो पिछले साल के 6.77 करोड़ से 7.5% ज्यादा है. इससे यह साफ है क‍ि टैक्सेशन स‍िस्‍टम को फॉलो करने वाले बढ़ रहे हैं.

देरी से ITR फाइल क‍िया तो क्‍या होगा?
यद‍ि ITR समय रहते फाइल नहीं क‍िया गया तो आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. सामान्य तौर पर यह फीस 5,000 रुपये है. लेकिन ऐसे लोग ज‍िनकी कुल आमदनी 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए यह फीस 1,000 रुपये है. इसके अलावा, बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी देना पड़ता है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

ITRincome tax

Trending news

स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
;