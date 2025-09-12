ITR Filing Deadline 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्‍ट डेट 15 सितंबर 2025 है. सामान्य तौर पर हर साल लास्‍ट डेट को 31 जुलाई तक रखा जाता है. लेकिन इस साल आयकर व‍िभाग की तरफ से ITR फॉर्म और सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण इसे डेढ़ महीने बढ़ा द‍िया गया है. सरकार की तरफ से यह एक्‍सटेंशन उन लोगों के लिए है, ज‍िनके अकाउंट का ऑडिट नहीं होता, जैसे पर्सनल टैक्‍सपेयर, ह‍िंदू अविभाजित परिवार (HUF) और कुछ अन्य संस्थाएं.

नॉन-ऑडिट केस क्या है?

नॉन-ऑडिट केस उस तरह के मामले हैं, जहां टैक्‍सपेयर के अकाउंट का ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के तहत जरूरी नहीं होता. इसमें वे लोग शाम‍िल होते हैं जो सैलरीड क्‍लास, HUF, पेंशन, मकान से होने वाली आमदनी, कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर या अन्य सोर्स से कमाई करते हैं. छोटे कारोबारी और पेशेवर, जो प्रिजम्‍प्‍ट‍िव टैक्सेशन स्कीम (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत आते हैं और उनका टर्नओवर ऑडिट की ल‍िम‍िट से कम है.

क्या ITR फाइल करने की तारीख आगे बढ़ेगी?

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को पहले ही 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है. अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे और बढ़ाने के ल‍िए क‍िसी तरह का संकेत नहीं दिया है. इसलिए, टैक्‍सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे 15 सितंबर 2025 से पहले ITR फाइल कर लें. इससे आखिरी समय में होने वाली क‍िसी भी तरह की हड़बड़ी और देरी से बचा जा सकेगा.

ITR फाइल कैसे करें?

> ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.

> अब अपने पैन / आधार और पासवर्ड से लॉगिन करें.

> 'ई-फाइल' सेक्शन में जाएं और 'इनकम टैक्स रिटर्न' को स‍िलेक्‍ट करें.

> असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और सही फॉर्म को स‍िलेक्‍ट करें.

> पहले से भरी गई जानकारी जैसे सैलरी, टीडीएस और बैंक ब्याज आद‍ि को चेक करें.

> एक्‍सट्रा इनकम या कटौती जोड़ें और ओल्‍ड या न्‍यू टैक्‍स रिजीम को चुनें.

> अब फॉर्म को जमा कर दें.

ITR फाइलिंग में बढ़ोतरी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के आंकड़ों के अनुसार ITR फाइलिंग में हर साल बढ़ोतरी हो रही है. असेसमेंट ईयर 2024-25 में 31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ ITR दाखिल हुए, जो पिछले साल के 6.77 करोड़ से 7.5% ज्यादा है. इससे यह साफ है क‍ि टैक्सेशन स‍िस्‍टम को फॉलो करने वाले बढ़ रहे हैं.

देरी से ITR फाइल क‍िया तो क्‍या होगा?

यद‍ि ITR समय रहते फाइल नहीं क‍िया गया तो आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. सामान्य तौर पर यह फीस 5,000 रुपये है. लेकिन ऐसे लोग ज‍िनकी कुल आमदनी 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए यह फीस 1,000 रुपये है. इसके अलावा, बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी देना पड़ता है.