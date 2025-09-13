12 लाख से भी कम है आपकी इनकम, फ‍िर भी ITR फाइल करना जरूरी क्‍यों? यहां जान‍िए कारण
टैक्‍सपेयर्स को आयकर व‍िभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि ऑनलाइन दी जा रही सलाह पर भरोसा नहीं करें. सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा जा रहा है क‍ि 12 लाख रुपये से कम की इनकम वालों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 13, 2025, 07:12 PM IST
ITR Filing FY 2024-25: अगर आपने भी अभी तक फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 (FY 2024-25) का इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल नहीं क‍िया है तो जल्‍दी कीज‍िए. इस बार आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्‍ट डेट 15 सितंबर है, यानी अब इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने के ल‍िए आपके पास केवल दो द‍िन का समय है. टैक्‍सपेयर्स को आयकर व‍िभाग की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि ऑनलाइन दी जा रही सलाह पर भरोसा नहीं करें. सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा जा रहा है क‍ि 12 लाख रुपये से कम की इनकम वालों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है.

12 लाख रुपये तक की छूट की बात गलत!

फाइनेंश‍ियल एडवाइजर रितेश सभरवाल ने प‍िछले द‍िनों अपनी लिंक्डइन पोस्‍ट पर ल‍िखा क‍ि 12 लाख रुपये तक की छूट की बात गलत है. उन्होंने कहा क‍ि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर छूट अगले फाइनेंश‍िल ईयर यानी FY 2025-26 से लागू होगी. FY 2024-25 के ल‍िए आयकर र‍िबेट की ल‍िम‍िट 7 लाख रुपये की है. यद‍ि आपकी आमदनी 3 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपकी तरफ से ITR फाइल क‍िया जाना जरूरी है. यद‍ि आप 15 सितंबर की टाइम ल‍िम‍िट से चूक जाते हैं तो 5,000 रुपये तक की पेनाल्‍टी, टेंशन और आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है.

कहां से हुआ कंफ्यूजन?
दरअसल, बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है क‍ि 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं देना. इसको लेकर व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश क‍िये गए बजट में ऐलान क‍िया था. 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्‍स नहीं देने का भ्रम 2025 के बजट में क‍िये गए टैक्‍स सुधारों से शुरू हुआ. इसमें 12 लाख रुपये तक की इनकम पर आयकर से छूट की घोषणा की गई. लेक‍िन काफी लोगों ने यह समझ लिया कि यह नियम इसी साल से लागू है. वहीं, काफी सोशल मीडिया पोस्‍ट में यह भी दावा क‍िया जा रहा है क‍ि 12 लाख से कम आमदनी वालों को ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है.

पोर्टल पर ऑनलाइन ITR फाइल करें
सभरवाल की तरफ से यह भी सलादी दी गई क‍ि टैक्‍सपेयर्स को तुरंत कदम उठाना चाहिए. फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट और अन्‍य इनकम से जुड़े डॉक्‍यूमेंट को इकट्ठा करें. आयकर विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन ITR फाइल करें. जरूरत पड़े तो सीए से सलाह लेने में ह‍िचक‍िचाएं नहीं. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता था, यह बहाना आयकर विभाग नहीं मानेगा.'

जानकारों की तरफ से बताया गया क‍ि समय पर आईटीआर फाइल करने से न केवल जुर्माना बचता है, बल्कि आने वाले भव‍िष्‍य में लोन, क्रेडिट कार्ड या सरकारी बेन‍िफ‍िट के ल‍िए भी यह जरूरी है. अगर आपकी आमदनी 12 लाख से कम है तब भी ITR फाइल करने से आपकी वित्तीय स्थिति साफ रहती है और भविष्य में क‍िसी भी तरह की परेशानी से बचे रहते हैं.

