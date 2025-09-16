आज के बाद आप कब तक फाइल कर सकेंगे ITR? क्‍या है इनकम टैक्‍स का न‍ियम, जान‍िए पूरी ड‍िटेल
Advertisement
trendingNow12924782
Hindi Newsबिजनेस

आज के बाद आप कब तक फाइल कर सकेंगे ITR? क्‍या है इनकम टैक्‍स का न‍ियम, जान‍िए पूरी ड‍िटेल

ITR Filing: आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यद‍ि कोई व्‍यक्‍त‍ि तय टाइम ल‍िमि‍ट या नोटिस में द‍िये गए समय के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो वह असेसमेंट ईयर की समाप्ति से तीन महीने पहले तक रिटर्न फाइल कर सकता है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज के बाद आप कब तक फाइल कर सकेंगे ITR? क्‍या है इनकम टैक्‍स का न‍ियम, जान‍िए पूरी ड‍िटेल

Income Tax Return: आयकर व‍िभाग (Income Tax Department) की तरफ से इस बार पहले ही इनकम टैक्‍स र‍िटर्न की आख‍िरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 क‍िया गया था. लेक‍िन आख‍िर समय में व‍िभाग ने इसे 24 घंटे के ल‍िए और बढ़ा द‍िया. यानी अब आप 16 स‍ितंबर की रात 12 बजे तक अपना इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल कर सकते हैं. इस तारीख तक टैक्‍सपेयर्स ब‍िना क‍िसी लेट फीस के आईटीआर (ITR) भरने के लिए नई टाइम ल‍िम‍िट का पालन कर सकते हैं. लेक‍िन यद‍ि कोई 16 स‍ितंबर तक भी क‍िसी कारण आईटीआर फाइल नहीं कर पाया तो ऐसे में उसके पास क्‍या ऑप्‍शन है? आइए जानते हैं-

क्‍या है बिलेटेड रिटर्न?

यद‍ि कोई 16 सितंबर की टाइम ल‍िम‍िट चूक जाता है तो वह 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइन के साथ बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकता है. बिलेटेड रिटर्न है क्‍या ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न को कहा जाता है जो तय टाइम ल‍िम‍िट के अंदर नहीं फाइल क‍िया जाता. आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यद‍ि कोई व्‍यक्‍त‍ि तय टाइम ल‍िमि‍ट या नोटिस में द‍िये गए समय के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो वह संबंध‍ित असेसमेंट ईयर की समाप्ति से तीन महीने पहले रिटर्न फाइल कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी पर फिर भी CA-टैक्सपेयर्स नाखुश, क्या है नई डेडलाइन, कब तक भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न?

31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं र‍िटर्न
बिलेटेड रिटर्न (Belated) यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है. यह तारीख फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है. अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की इस ल‍िम‍िट को चूक जाते हैं तो आपके पास केवल एक ही ऑप्‍शन बचता है ज‍िसे अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) कहा जाता है. हालांकि, इसके लिए आपको एक्‍सट्रा चार्ज देना पड़ता है और कुछ शर्तें भी लागू होती हैं.

यह भी पढ़ें: हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी न हो जाए, ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख, जल्दीबाजी में न हो जाए ये गलतियां

आज के बाद फाइल‍िंग पर क्‍या जुर्माना देना होगा?
अगर आप रिटर्न तय समय-सीमा के बाद भरते हैं तो आपको सेक्‍शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस देनी होती है. ज्‍यादातर टैक्‍सपेयर्स के लि‍ए यह लेट फीस 5,000 रुपये है. यद‍ि आपकी कुल आमदनी 5 लाख तक या इससे कम है तो आपको 1,000 रुपये देने होंगे. सेक्‍शन 234F के अनुसार यद‍ि सेक्‍शन 139 (1) में बताई गई अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरा जाता है तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस देय होगी. लेक‍िन यद‍ि किसी शख्‍स की कुल आमदनी 5 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं है तो लेट फाइलिंग फीस की राशि 1,000 रुपये होगी.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

ITR

Trending news

दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
;