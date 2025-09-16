ITR Filing: आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तय टाइम लिमिट या नोटिस में दिये गए समय के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो वह असेसमेंट ईयर की समाप्ति से तीन महीने पहले तक रिटर्न फाइल कर सकता है.
Income Tax Return: आयकर विभाग (Income Tax Department) की तरफ से इस बार पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 किया गया था. लेकिन आखिर समय में विभाग ने इसे 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया. यानी अब आप 16 सितंबर की रात 12 बजे तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस तारीख तक टैक्सपेयर्स बिना किसी लेट फीस के आईटीआर (ITR) भरने के लिए नई टाइम लिमिट का पालन कर सकते हैं. लेकिन यदि कोई 16 सितंबर तक भी किसी कारण आईटीआर फाइल नहीं कर पाया तो ऐसे में उसके पास क्या ऑप्शन है? आइए जानते हैं-
क्या है बिलेटेड रिटर्न?
यदि कोई 16 सितंबर की टाइम लिमिट चूक जाता है तो वह 31 दिसंबर 2025 तक लेट फाइन के साथ बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकता है. बिलेटेड रिटर्न है क्या ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न को कहा जाता है जो तय टाइम लिमिट के अंदर नहीं फाइल किया जाता. आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तय टाइम लिमिट या नोटिस में दिये गए समय के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो वह संबंधित असेसमेंट ईयर की समाप्ति से तीन महीने पहले रिटर्न फाइल कर सकता है.
31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न
बिलेटेड रिटर्न (Belated) यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है. यह तारीख फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए है. अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की इस लिमिट को चूक जाते हैं तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसे अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) कहा जाता है. हालांकि, इसके लिए आपको एक्सट्रा चार्ज देना पड़ता है और कुछ शर्तें भी लागू होती हैं.
आज के बाद फाइलिंग पर क्या जुर्माना देना होगा?
अगर आप रिटर्न तय समय-सीमा के बाद भरते हैं तो आपको सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस देनी होती है. ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए यह लेट फीस 5,000 रुपये है. यदि आपकी कुल आमदनी 5 लाख तक या इससे कम है तो आपको 1,000 रुपये देने होंगे. सेक्शन 234F के अनुसार यदि सेक्शन 139 (1) में बताई गई अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरा जाता है तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस देय होगी. लेकिन यदि किसी शख्स की कुल आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो लेट फाइलिंग फीस की राशि 1,000 रुपये होगी.