आखिर क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ईमेल से टैक्सपेयर्स हैं परेशान! क्लेम और रिफंड को लेकर आया बड़ा अपडेट

Income Tax Department : आपने टैक्स टैक्स भर दिया है. लेकिन इसके बावजूद आपको मेल आ रहा है तो आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर टैक्स डिपार्टमेंट क्यों मेल भेज रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साल खत्म होने से ठीक पहले टैक्सपेयर्स को लगातार ईमेल और SMS भेज रहा है. इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करते समय उनके डिडक्शन और छूट के दावों में गड़बड़ी के बारे में अलर्ट किया जा रहा है. ये सीधे-सादे ईमेल दो तरह के इनकम टैक्स देने वालों को मिल रहे हैं. एक सैलरी पाने वाले लोग जिनके दावे फॉर्म 16 में नहीं दिख रहे हैं और दूसरा अमीर लोग जिन्होंने चैरिटी के लिए लाखों रुपये दान किए हैं. जिन लोगों ने चैरिटी या ट्रस्ट को 2 लाख रुपये से ज्यादा का डोनेशन दिया है. उन्हें ये ई-मेल ज्यादा मिल रहे हैं.

क्या होता है फॉर्म 16?

फॉर्म 16 सैलरी और सोर्स पर काटे गए टैक्स का एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है. इसे एम्प्लॉयर अपने स्टाफ की ओर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करते हैं. इनकम टैक्स नोटिस से पता चलता है कि इन कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का असेसमेंट और रिफंड जारी करना रोक दिया गया है. ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 'डु नॉट रिप्लाई' ईमेल ने कुछ टैक्सपेयर्स के इनबॉक्स में अचानक आने से बेचैनी फैल गई है.

आपको टैक्स अलर्ट क्यों मिल रहे हैं?

ईमेल की सख्त भाषा ने कई टैक्सपेयर्स को अपने अगले कदमों के बारे में कन्फ्यूज कर दिया है. जिन लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट से अलर्ट मिले हैं. वे इस बात को लेकर पक्का नहीं हैं कि उन्हें मैसेज को इग्नोर करना चाहिए या क्लेम किए गए फायदों को वापस लेना चाहिए और 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना चाहिए.

इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताए गए कारणों में दान पाने वाली चैरिटी के गलत परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN), इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत रजिस्टर्ड न होना या पुराने टैक्स सिस्टम के तहत रिफंड के दावे शामिल हैं.