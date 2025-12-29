Advertisement
trendingNow13057457
Hindi Newsबिजनेसआखिर क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ईमेल से टैक्सपेयर्स हैं परेशान! क्लेम और रिफंड को लेकर आया बड़ा अपडेट

आखिर क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ईमेल से टैक्सपेयर्स हैं परेशान! क्लेम और रिफंड को लेकर आया बड़ा अपडेट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साल खत्म होने से ठीक पहले टैक्सपेयर्स को लगातार ईमेल और SMS भेज रहा है. इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करते समय उनके डिडक्शन और छूट के दावों में गड़बड़ी के बारे में अलर्ट किया जा रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ईमेल से टैक्सपेयर्स हैं परेशान! क्लेम और रिफंड को लेकर आया बड़ा अपडेट

Income Tax Department :  आपने टैक्स टैक्स भर दिया है. लेकिन इसके बावजूद आपको मेल आ रहा है तो आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर टैक्स डिपार्टमेंट क्यों  मेल भेज रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साल खत्म होने से ठीक पहले टैक्सपेयर्स को लगातार ईमेल और SMS भेज रहा है. इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करते समय उनके डिडक्शन और छूट के दावों में गड़बड़ी के बारे में अलर्ट किया जा रहा है. ये सीधे-सादे ईमेल दो तरह के इनकम टैक्स देने वालों को मिल रहे हैं. एक सैलरी पाने वाले लोग जिनके दावे फॉर्म 16 में नहीं दिख रहे हैं और दूसरा अमीर लोग जिन्होंने चैरिटी के लिए लाखों रुपये दान किए हैं. जिन लोगों ने चैरिटी या ट्रस्ट को 2 लाख रुपये से ज्यादा का डोनेशन दिया है. उन्हें ये ई-मेल ज्यादा मिल रहे हैं.

क्या होता है फॉर्म 16?

फॉर्म 16 सैलरी और सोर्स पर काटे गए टैक्स का एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है. इसे एम्प्लॉयर अपने स्टाफ की ओर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करते हैं. इनकम टैक्स नोटिस से पता चलता है कि इन कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का असेसमेंट और रिफंड जारी करना रोक दिया गया है. ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 'डु नॉट रिप्लाई' ईमेल ने कुछ टैक्सपेयर्स के इनबॉक्स में अचानक आने से बेचैनी फैल गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : बच्‍चे के 18 साल का होने पर म‍िलेंगे 78 लाख, आज से क‍ितना इनवेस्‍टमेंट करना जरूरी?

आपको टैक्स अलर्ट क्यों मिल रहे हैं?

ईमेल की सख्त भाषा ने कई टैक्सपेयर्स को अपने अगले कदमों के बारे में कन्फ्यूज कर दिया है. जिन लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट से अलर्ट मिले हैं. वे इस बात को लेकर पक्का नहीं हैं कि उन्हें मैसेज को इग्नोर करना चाहिए या क्लेम किए गए फायदों को वापस लेना चाहिए और 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना चाहिए.

इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताए गए कारणों में दान पाने वाली चैरिटी के गलत परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN), इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत रजिस्टर्ड न होना या पुराने टैक्स सिस्टम के तहत रिफंड के दावे शामिल हैं. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Income Tax department

Trending news

घाटी में फिर भड़की सांप्रदायिक हिंसा, लकड़ी काटने को लेकर भिड़े हिंदू-मुस्लिम
Communal violence
घाटी में फिर भड़की सांप्रदायिक हिंसा, लकड़ी काटने को लेकर भिड़े हिंदू-मुस्लिम
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ का सुपर प्लान, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन
rajnath singh
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ का सुपर प्लान, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
Delhi IMD alert
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी