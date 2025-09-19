ITR refund 2025: टैक्स रिफंड मिलने में कितना समय लगेगा, क्यों हो सकती है देरी?

Trending Photos
ITR refund 2025: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद कई टैक्सपेयर्स अब अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सवाल ये है कि आप वास्तव में अपने बैंक खाते में पैसा कब आने की उम्मीद कर सकते हैं? इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, ITR फाइल करने 3 से 4 हफ्ते बाद आपको रिफंड मिल जाता है. टैक्स विशेषज्ञ बताते हैं कि इसमें लगने वाला समय आयकर विभाग के सेक्शन 143(1) के तहत की जाने वाली आंतरिक जांच पर निर्भर करता है. छोटे रिफंड अक्सर जल्दी आ जाते हैं, जबकि बड़े या अधिक जटिल मामलों में अधिक समय लग सकता है.
रिफंड में क्यों हो सकती है देरी?
ITR रिफंड न मिलने या देरी से मिलने की कई वजह हो सकती है. कई बार टैक्सपेयर्स ई-वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं. अगर आपकी इनकम सोर्स एक से ज्यादा होती है तो कैलकुलेशन में गलती हो जाती है. ऐसे में आपको इनकम टैक्स की ओर से नोटिस भी मिल सकता है. अगर आप बैंक की जानकारी गलत भर देते हैं तो इससे भी हमारा रिफंड अटक जाता है.
कैसे चेक करें ITR रिफंड स्टेटस
आयकर विभाग ने सोमवार को ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया था. पहले अंतिम डेट 15 सितंबर थी.