ITR Refund : कब तक आएगा रिफंड? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया बड़ा अपडेट

ITR Refund Status 2025 : ITR फाइल हुए करीब दो महीने का समय बीत गया है. काफी लोगों का र‍िफंड अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया है. लाखों टैक्सपेयर्स र‍िफंड के लि‍ए अपने बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स पोर्टल को रोज चेक कर रहे हैं. कुछ लोगों को रिफंड मिल चुका है, लेकिन बाकी अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं. देशभर में लाखों लोग अभी भी अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है.

कब तक आएगा रिफंड?

CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि कम राशि वाले रिफंड जारी कर दिए गए हैं. जांच के दौरान पता चला कि कुछ लोग गलत कटौती या फर्जी रिफंड का दावा कर रहे थे, इसलिए प्रोसेस को थोड़ा सावधानी से किया जा रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि बाकी बचे हुए रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 का 25.20 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे रिफंड लगातार जारी किए जा रहे हैं, जबकि बड़े रिफंड की जांच चल रही है ताकि कोई गलती न रह जाए.

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी

अग्रवाल ने बताया कि इस साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पिछले साल की तुलना में 6.99% की बढ़ोतरी हुई है, जो एक अच्छा संकेत है. सरकार को भरोसा है कि साल खत्म होने तक टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा.

10 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 10 दिसंबर तक टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा हो जाएगा. नए आयकर नियम और नए ITR फॉर्म साल के अंत तक या जनवरी 2026 तक जारी किए जा सकते हैं और उन्हें ऐसा बनाया जाएगा कि टैक्सपेयर्स के लिए उन्हें भरना आसान हो.