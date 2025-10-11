ITR Refund Delay: रिफंड अभी तक नहीं आया? घबराएं नहीं, बस करें ये आसान काम!

ITR Refund Delay: अगर आपने तय समयसीमा पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर दिया है और इसका स्टेटस 'Processed' दिखा रहा है. लेकिन इसके बावजूद अभी तक आपके बैंक खाते में रिफंड का पैसा नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है. कई लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं. सबका सवाल यही है कि आखिर कब तक ITR रिफंड का पैसा वापस आएगा.

आयकर विभाग ने समय पर IT दाखिल करने वाले पात्र टैक्सपेयर्स के बैंक खातों में ITR रिफंड जमा करना शुरू कर दिया है. हालांकि, कई टैक्सपेयर्स ने शिकायत की है कि प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उन्हें अभी तक ITR रिफंड नहीं मिला है. आपके ITR दाखिल करने की कन्फर्मेशन के बाद आयकर विभाग को रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने में 7 से 21 वर्किंग डे का समय लगता है. आयकर विभाग के अनुसार, आमतौर पर टैक्सपेयर के खाते में रिफंड जमा होने में 4-5 सप्ताह का समय लगता है.

अगर नहीं आया 'रिफंड' ये स्टेप्स फॉलो करें

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.

आप लॉगिन डिटेल्स और OTP से लॉगिन करें.

‘Refund / Demand Status’ सेक्शन में जाएं यहां आपको रिफंड कब प्रोसेस हुआ है इसकी जानकारी मिलेगी और कितना अमाउंट भेजा गया है ये भी पता चलेगा

अगर यहां स्टेटस ‘Processed’ दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं आया, तो बैंक डिटेल्स को ध्यान से चेक करें जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड.

आपकी सभी डिटेल सही है तो रिफंड Reissue रिक्वेस्ट डालनी होगी.

ये रिक्वेस्ट डालते ही रिफंड की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है और कुछ ही दिनों में पैसा आ सकता है.



क्यों होती है ITR रिफंड में देरी?

अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में गलत होता है या बैंक खाता ई-वेरीफाई नहीं होता है. इसके अलावा फॉर्म 26AS और ITR में अंतर, TDS में गड़बड़ी, बैंक द्वारा रिफंड अमाउंट रिजेक्ट कर देना या आपके बैंक खाते में आधार लिंक न होना ये कुछ ऐसी वजहें हैं जिससे ITR रिफंड में देरी होती है.