ITR Refund Status: अगर आपने अपना इन्कम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा है और अब तक आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आयकर विभाग ने इस स्थिति के लिए री-इश्यू रिक्वेस्ट का प्रावधान रखा है. इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन आवेदन करके रिफंड का भुगतान फिर से जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं.ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आपको अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. अगर स्टेटस में ये दिख रहा है कि आपका रिफंड फेल हो गया है, तो आप तुरंत 'रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट' डाल सकते हैं. ये सर्विस सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन और फ्री है.

री-इश्यू रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद ‘My Account’ सेक्शन में जाकर ‘Refund Reissue Request’ विकल्प चुनें. अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई बदलाव हुआ है या पहले डाले गए अकाउंट नंबर में गलती है, तो उसे सही करके सबमिट करें.

यह भी पढ़ें : EPFO का बड़ा अपडेट, रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानिए क्या कुछ बदलेगा?

Add Zee News as a Preferred Source

रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट का पूरा प्रोसेस

सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें.

ऊपर मेनू में Services पर जाएं और Refund Reissue को सेलेक्ट करें.

अब क्रिएट रिफंड Reissue रिक्वेस्ट पर क्लिक करें.

बैंक अकाउंट चुनें, जिसमें आप रिफंड पाना चाहते हैं.

अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है, तो पहले उसे वैलिडेट करें. रिफंड केवल वैलिडेटेड अकाउंट में ही भेजा जाता है.

Proceed to वेरिफिकेशन पर क्लिक करें.

आधार ओटीपी (Aadhaar OTP), ईवीसी (EVC) या डीएससी (DSC) का उपयोग करके अपना ई-वेरिफिकेशन पूरा करें.

कंटिन्यू पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी रीइश्यू रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी.

रिफंड में कितना समय लगता है?

आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, ITR के ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में आमतौर पर 4 से 5 हफ्तों तक का समय लग सकता है.