री-इश्यू रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद ‘My Account’ सेक्शन में जाकर ‘Refund Reissue Request’ विकल्प चुनें.
Trending Photos
ITR Refund Status: अगर आपने अपना इन्कम टैक्स रिटर्न (ITR) भरा है और अब तक आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आयकर विभाग ने इस स्थिति के लिए री-इश्यू रिक्वेस्ट का प्रावधान रखा है. इसका मतलब है कि आप ऑनलाइन आवेदन करके रिफंड का भुगतान फिर से जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं.ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आपको अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. अगर स्टेटस में ये दिख रहा है कि आपका रिफंड फेल हो गया है, तो आप तुरंत 'रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट' डाल सकते हैं. ये सर्विस सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन और फ्री है.
री-इश्यू रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद ‘My Account’ सेक्शन में जाकर ‘Refund Reissue Request’ विकल्प चुनें. अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई बदलाव हुआ है या पहले डाले गए अकाउंट नंबर में गलती है, तो उसे सही करके सबमिट करें.
यह भी पढ़ें : EPFO का बड़ा अपडेट, रिटर्न फाइल करना हुआ आसान, जानिए क्या कुछ बदलेगा?
रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट का पूरा प्रोसेस
रिफंड में कितना समय लगता है?
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, ITR के ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड आने में आमतौर पर 4 से 5 हफ्तों तक का समय लग सकता है.