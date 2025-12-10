Advertisement
अभी भी ITR र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं आप? वो कॉमन एरर...ज‍िनके कारण रुक जाता है र‍िफंड, ऐसे ठीक करें

Income Tax: काफी लोगों का इनकम टैक्‍स र‍िफंड अभी तक नहीं हुआ है. यद‍ि यह 31 द‍िसंबर तक आपके अकाउंट में नहीं आया तो आपके ल‍िए मुश्‍क‍िल बढ़ सकती है. ऐसे में आपको कुछ चीजों का ध्‍यान रखना चाह‍िए, ज‍िनके जर‍िये आप र‍िफंड जल्‍द पा सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:46 PM IST
अभी भी ITR र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं आप? वो कॉमन एरर...ज‍िनके कारण रुक जाता है र‍िफंड, ऐसे ठीक करें

ITR Refund Update: साल का आख‍िरी महीना चल रहा है और आप अभी तक अपने इनकम टैक्‍स र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, परेशान मत होइए... आप ऐसे अकेले नहीं हैं ज‍िनका र‍िफंड अभ‍ी तक भी प्रोसेस नहीं हुआ. आयकर विभाग की तरफ से छोटे-छोटे रिफंड पहले ही जारी कर द‍िये गए हैं. लेकिन कई लोगों का रिफंड अभी नहीं आ पाया है. कारण, ज्यादातर टैक्‍सपेयस इस तरह की गलत‍ियां करते हैं ज‍िन्‍हें आप खुद ही आसानी से सुधार साकते हैं. यद‍ि आपने अपनी गलती को जल्‍द से जल्‍द नहीं सुधारा तो रिफंड के साथ-साथ ब्याज भी कम म‍िलेगा. आइए जानते हैं 5 सबसे आम गलत‍ियां और उनके सॉल्‍यूशन.

गलती नंबर 1: ITR को टाइमली वेरिफाई नहीं करना

सबसे बड़ी और आम गलती यह होती है क‍ि आप ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं करते. यद‍ि वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो रिटर्न अमान्य माना जाता है. देर से वेरिफाई करने पर प्रोसेसिंग में भी देरी हो जाती है. इसके सॉल्‍यूशन पर बात करें तो... यद‍ि आपने 30 दिन की डेडलाइन मिस कर दी है तो तुरंत e-filing पोर्टल पर जाकर वेरिफाई कर लें. 31 दिसंबर 2025 तक जरूर कर लें, वरना रिफंड नहीं आएगा.

गलती नंबर 2: बैंक अकाउंट अपडेट या वैलिडेट नहीं है?
रिफंड केवल उसी बैंक अकाउंट में जाता है जो आपके PAN से लिंक हो. इसके साथ ही वो e-filing पोर्टल पर प्री-वैलिडेटेड हो और एक्टिव हो. कई बार लोग पुराना अकाउंट बंद कर देते हैं या बैंक मर्जर के बाद IFSC कोड बदल जाता है, लेकिन अपडेट नहीं करते.
इसका सॉल्‍यूशन यह है क‍ि e-filing पोर्टल पर प्रोफाइल में जाकर सही बैंक अकाउंट अपडेट करें और वैलिडेट कर लें. इससे रिफंड ब‍िना र‍िजेक्‍ट हुए सीधे आएगा.

गलती नंबर 3: डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस को इग्‍नोर करना
यद‍ि आयकर व‍िभाग को ITR में क‍िसी तरह की गलती दिखती है तो सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस भेजता है. इस नोटिस का जवाब देने की भी एक टाइम ल‍िम‍िट होती है. जवाब नहीं देने पर यह इनवैल‍िड हो जाता है. इसका सॉल्‍यूशन यह है क‍ि नोटिस मिलते ही आप तुरंत सुधार करें या इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दें. देरी से भी प्रोसेसिंग स्‍लो हो जाती है, इसलिए जल्दी एक्शन लें.

गलती नंबर 4: TDS डिटेल मिसमैच होना
रिफंड में सबसे ज्यादा देर इस कारण होती है क‍ि आपकी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) ड‍िटेल में गलतियां होती हैं. यद‍ि कंपनी या डिडक्टर की तरफ से टीडीएस जमा नहीं क‍िया गया या स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो क्रेडिट नहीं दिखता. कई लोग AIS चेक क‍िये बिना फाइल कर देते हैं . इसका सॉल्‍यूशन यह है क‍ि आप AIS को चेक करें. यद‍ि गलती द‍िखती है तो डिडक्टर से इसे करेक्‍ट कराएं.

गलती नंबर 5: संदिग्ध छूट या डिडक्शन का क्लेम
कभी-कभी छूट या डिडक्शन (जैसे 80C, HRA) इतने ज्यादा लगते हैं क‍ि सिस्टम को शक हो जाता है. ड‍िपार्टमेंट र‍िव्‍यू या रिवाइज करने को कहा जाता है. कई बार एम्‍पलॉयर प्रूफ सब्मि‍शन की विंडो जल्दी बंद कर देता है. इसका सॉल्‍यूशन यही है क‍ि यद‍ि आपके पास नोटिस आए तो तुरंत डॉक्‍यूमेंट जमा करें. ज्यादातर केस में यह सही क्लेम होता है, बस प्रूफ दिखाने से काम बन जाता है.

रिफंड जल्दी पाने के आसान टिप्स
> ITR को तुरंत वेरिफाई करें.
> अपने बैंक अकाउंट को अपडेट और वैलिडेट रखें.
> AIS और फॉर्म-26AS चेक करें.
> नोटिस आए तो इसका तुरंत जवाब दें.
> अपने डॉक्‍यूमेंट तैयार रखें. 

