Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /ITR Verification: सिर्फ रिटर्न फाइल करना काफी नहीं, 30 दिन के भीतर ऐसे करें वेरिफाई, वरना रिटर्न हो जाएगा इनवैलिड

ITR Verification: सिर्फ रिटर्न फाइल करना काफी नहीं, 30 दिन के भीतर ऐसे करें वेरिफाई, वरना रिटर्न हो जाएगा इनवैलिड

नियमों के मुताबिक, ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है. अगर तय समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो आपकी ITR इनवैलिड मानी जा सकती है. ऐसे में समय पर वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है. ई-वेरिफिकेशन इस प्रक्रिया का सबसे आसान और तेज तरीका है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 26, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:24 PM IST
ITR Verification: सिर्फ रिटर्न फाइल करना काफी नहीं, 30 दिन के भीतर ऐसे करें वेरिफाई, वरना रिटर्न हो जाएगा इनवैलिड
Image Credit: Social media/X/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कारगिल विजय दिवस पर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री, देश के वीर सपूतों को किया नमन
Kargil Vijay Diwas News44 min ago
2
sunny deol54 min ago
3
World News56 min ago
4
Refrigerator paper test1 hr ago
5
Commonwealth Games 20261 hr ago