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'रतन टाटा की छवि खराब करने की कोश‍िश...' टाटा ट्रस्‍ट ने कहा-आरोप वापस लो या 1000 करोड़ दो...

Tata Trust: टाटा ट्रस्ट ने बताया क‍ि 1989 में हुए शेयर ट्रांसफर की जांच कई लेवल पर की गई थी. देश के जाने-माने कानूनी जानकार नानी ए पालखीवाला ने इसकी समीक्षा की थी और टाटा संस के तत्कालीन बोर्ड ने इसे अपनी मंजूरी दी थी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 06, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:05 PM IST
'रतन टाटा की छवि खराब करने की कोश‍िश...' टाटा ट्रस्‍ट ने कहा-आरोप वापस लो या 1000 करोड़ दो...
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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