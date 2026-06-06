Navajbai Ratan Tata Trust: टाटा ट्रस्ट ने 1989 में नवजबाई रतन टाटा ट्रस्ट (NRTT) की तरफ से किए गए शेयरों के ट्रांसफर को लेकर लगाए गए आरोपों को खार‍िज कर द‍िया है. ट्रस्ट ने 37 साल पुराने इस मामले में लगे आरोपों को 'बेबुनियादी' और 'गलत भावना' से प्रेरित बताया है. टाटा ट्रस्‍ट ने याचिकाकर्ता सुरेश तुलसीराम पाटिलखेड़े और उनकी वकील कात्यायनी अग्रवाल को नोट‍िस भेजकर गड़बड़ी के आरोपों को वापस लेने की मांग की है. यद‍ि ऐसा नहीं क‍िया गया तो ट्रस्‍ट ने मानहानि और मानसिक प्रताड़ना के बदले 1000 करोड़ का हर्जाना देने की मांग की है.