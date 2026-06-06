Navajbai Ratan Tata Trust: टाटा ट्रस्ट ने 1989 में नवजबाई रतन टाटा ट्रस्ट (NRTT) की तरफ से किए गए शेयरों के ट्रांसफर को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. ट्रस्ट ने 37 साल पुराने इस मामले में लगे आरोपों को 'बेबुनियादी' और 'गलत भावना' से प्रेरित बताया है. टाटा ट्रस्ट ने याचिकाकर्ता सुरेश तुलसीराम पाटिलखेड़े और उनकी वकील कात्यायनी अग्रवाल को नोटिस भेजकर गड़बड़ी के आरोपों को वापस लेने की मांग की है. यदि ऐसा नहीं किया गया तो ट्रस्ट ने मानहानि और मानसिक प्रताड़ना के बदले 1000 करोड़ का हर्जाना देने की मांग की है.
दिवंगत नवल एच टाटा को शेयर ट्रांसफर किए जाने के पुराने मामले पर अपना पक्ष रखते हुए ट्रस्ट ने कहा कि यह प्रोसेस पूरी तरह से कानूनी था. इस प्रक्रिया में तय नियमों का पालन किया गया और उस दौरान के सभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया. टाटा ट्रस्ट ने बताया कि 1989 में हुए शेयर ट्रांसफर की जांच कई लेवल पर की गई थी. देश के जाने-माने कानूनी जानकार नानी ए पालखीवाला ने इसकी समीक्षा की थी और टाटा संस के तत्कालीन बोर्ड ने इसे अपनी मंजूरी दी थी.
टाटा ट्रस्ट की तरफ से बताया गया कि इस प्रोसेस के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पर स्टांप लगाए गए थे. इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के जरिये प्रोसेस किया गया. ट्रस्ट ने साफ किया कि कुछ लोग जानबूझकर संस्थान की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. टाटा ट्रस्ट ने आरोप लगाने वाले सुरेश तुलसीराम पाटिलखेड़े पर निशाना साधा और उन्हें आदतन मुकदमेबाजी करने वाला शख्स बताया. ट्रस्ट के अनुसार पाटिलखेड़े ने 2020 में बिना किसी ठोस आधार के कई मामले दर्ज कराए थे. इनका मकसद कामकाज में बाधा डालना था.
बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई का हवाला देते हुए ट्रस्ट ने कहा अदालत ने भी इस मामले में हैरानी जताई थी. साथ ही पाया कि याचिकाकर्ता की बातें भरोसे लायक नहीं हैं. इसके बाद उस याचिका वापस ले लिया गया था. टाटा ट्रस्ट ने कहा कि ये सभी आरोप किसी दस्तावेज के सबूत के आधार पर नहीं बल्कि टाटा फैमिली और खासतौर पर दिवंगत रतन एन टाटा (Ratan N Tata) की छवि को खराब करने के लिए चलाया जा रहा सुनियोजित अभियान है.
ट्रस्ट की तरफ से चेतावनी दी गई कि उनके सभी रिकॉर्ड पूरी तरह साफ हैं. वह अपनी साख और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हर संभव कानूनी रास्ता अपनाएंगे. बताते चलें कि साल 1892 में स्थापित टाटा ट्रस्ट्स देश के सबसे पुराने परोपकारी संस्थानों में से एक है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है.