Vande Bharat Express: अश्विनी वैष्णव देने जा रहे बड़ी सौगात, इस रूट पर जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस

ट्रेन का भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज भी होगा. इस ट्रेन को पहले फरवरी महीने में ही हरी झंडी दिखानी थी. लेकिन महाराष्ट्र में इसकी लॉन्चिंग के चलते यह देरी हुई. खैर, अब मध्यप्रदेश को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही मिल जाएगी. भोपाल में ट्रेन के रखरखाव केंद्र के निर्माण पर 100 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.

आइये अब आपको वंदे भारत एक्सप्रेस की विशेषताओं के बारे में बताते हैं. इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है. सुरक्षा कारणों के चलते ट्रेन को अबी 130 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड के साथ संचालित किया जा रहा है.

