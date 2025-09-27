भारत के हाथ लगा जैकपॉट, अंडमान की गहराई में मिला छिपा 'खजाना', अब भारत के सुपरपावर बनने की राह होगी और आसान , हरदीप पुरी ने शेयर किया Video

India Natural Gas Reserve: भारत के हाथ बड़ा जैकपॉट लगा है. अंडमान सागर में भारत को 300 मीटर की गहराई में छिपा खजाना मिला है. ये खजाना भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी है. अंडमान सागर के स्थित श्री विजयपुरम 2 (Sri Vijayapuram 2) में प्रकृतिक गैस का भंडार मिला है. अंडमान द्वीप के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर इस कुएं में गैस के भंडार मिलने की जानकारी खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है.

भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में मिली बड़ी सफलता

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने इसे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ड्रिल कर नेचुरल गैस के भंडार का पता लगाया है. इंडियन ऑयल अंडमान में 10 हजार किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में तेल और गैस की खोज कर रही है. बता दें कि भारत अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग 47-50% ज़रूरतें आयात करता है. साल 2023 में, भारत ने लगभग 36.7 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी आयात किया है . ऐसे में नेचुरल गैस का मिला ये भंडार भारत के लिए बड़ी सफलता साबित हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी सफलता

अंडमान सागर में मिले इस छिपे खजाना ने भारत को बड़ी सफलता ही है. पेट्रोलियम मंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया कि कुएं का प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर किया गया, जहां प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. उन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया, जहां नेचुरल गैस की मौजूदगी के सबूत के तौर पर फ्लेयरिंग दिखाई दे रही है. गैस के सैंपल काकीनाडा पोर्ट लाए गए , जहां उसकी टेंस्टिग की गई है.

क्या है इसके मायने

गैस की टेस्टिंग में पता चला कि उसमें मीथेन की भी मौजूदगी है. जांच में सामने आया कि इस गैस में 87% मीथेन (Methane) है. भारत में मिले इस गैस भंडार को लेकर हरदीप पुरी ने लिखा कि ये हमारे लंबे समय से चले आ रहे विश्वास की पुष्टि करता है. भारत का अंडमान बेसिन प्राकृतिक गैस से समृद्ध है. अंडमान सागर में मिले प्राकृतिक गैस के इस भंडार से भारत के ऊर्जा सुरक्षा को बधावा मिलेगा. भारत का आयात बिल कम होगा. देश ऊर्जा स्रोतों में आत्मनिर्भर बन रहा है. ऊर्जा की जरूरतों को स्थानीय स्रोतों से पूरा करने में मदद मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी. इस खोज से न केवल घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बल मिलेगा, बल्कि एनर्जी मार्केट में भारत की स्थिति मजबूत होगी. ये खोज न केवल हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं बल्कि आने वाले सालों में एलएनजी निर्यात के रास्ते खोल सकते हैं. भारत के बुलेट ट्रेन के लिए चीन का तोहफा, ड्रैगन भेज रहा 'समंदर का सिकंदर', जो बन रहा था रोड़ा, अब वही बढ़ाएगा रफ्तार