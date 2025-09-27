Advertisement
trendingNow12938445
Hindi Newsबिजनेस

भारत के हाथ लगा जैकपॉट, अंडमान की गहराई में मिला छिपा 'खजाना', अब भारत के सुपरपावर बनने की राह होगी और आसान , हरदीप पुरी ने शेयर किया Video

Andman Sea Natural Gas: भारत के हाथ बड़ा जैकपॉट लगा है. अंडमान सागर में भारत को 300 मीटर की गहराई में छिपा खजाना मिला है. ये खजाना भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी है.  अंडमान सागर के स्थित श्री विजयपुरम 2 (Sri Vijayapuram 2) में प्रकृतिक गैस का भंडार मिला है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 27, 2025, 09:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के हाथ लगा जैकपॉट, अंडमान की गहराई में मिला छिपा 'खजाना', अब भारत के सुपरपावर बनने की राह होगी और आसान , हरदीप पुरी ने शेयर किया Video

India Natural Gas Reserve: भारत के हाथ बड़ा जैकपॉट लगा है. अंडमान सागर में भारत को 300 मीटर की गहराई में छिपा खजाना मिला है. ये खजाना भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी है.  अंडमान सागर के स्थित श्री विजयपुरम 2 (Sri Vijayapuram 2) में प्रकृतिक गैस का भंडार मिला है. अंडमान द्वीप  के पूर्वी तट से लगभग 17 किलोमीटर दूर इस कुएं में गैस के भंडार मिलने की जानकारी खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है. 

भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में मिली बड़ी सफलता  

 ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने इसे ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी  के तहत ड्रिल कर नेचुरल गैस के भंडार का पता लगाया है. इंडियन ऑयल अंडमान में 10 हजार किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में तेल और गैस की खोज कर रही है.  बता दें कि भारत अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग 47-50% ज़रूरतें आयात करता है. साल 2023 में, भारत ने लगभग 36.7 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी आयात किया है . ऐसे में नेचुरल गैस का मिला ये भंडार भारत के लिए बड़ी सफलता साबित हो सकता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए बड़ी सफलता  

 अंडमान सागर में मिले इस छिपे खजाना ने भारत को बड़ी सफलता ही है. पेट्रोलियम मंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया कि कुएं का प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर किया गया, जहां प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. उन्होंने वो वीडियो भी शेयर किया, जहां नेचुरल गैस की मौजूदगी के सबूत के तौर पर फ्लेयरिंग दिखाई दे रही है. गैस के सैंपल काकीनाडा पोर्ट लाए गए , जहां उसकी टेंस्टिग की गई है. 

 क्या है इसके मायने 

गैस की टेस्टिंग में पता चला कि उसमें मीथेन की भी मौजूदगी है. जांच में सामने आया कि इस गैस में 87% मीथेन (Methane) है. भारत में मिले इस गैस भंडार को लेकर हरदीप पुरी ने लिखा कि ये हमारे लंबे समय से चले आ रहे विश्वास की पुष्टि करता है. भारत का अंडमान बेसिन प्राकृतिक गैस से समृद्ध है. अंडमान सागर में मिले प्राकृतिक गैस के इस भंडार से भारत के ऊर्जा सुरक्षा  को बधावा मिलेगा. भारत का आयात बिल कम होगा. देश ऊर्जा स्रोतों में आत्मनिर्भर बन रहा है. ऊर्जा की जरूरतों को स्थानीय स्रोतों से पूरा करने में मदद मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी. इस खोज से न केवल घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बल मिलेगा, बल्कि एनर्जी मार्केट में भारत की स्थिति मजबूत होगी. ये खोज न केवल हमारी जरूरत को पूरा कर सकते हैं बल्कि आने वाले सालों में एलएनजी निर्यात के रास्ते खोल सकते हैं.  भारत के बुलेट ट्रेन के लिए चीन का तोहफा, ड्रैगन भेज रहा 'समंदर का सिकंदर', जो बन रहा था रोड़ा, अब वही बढ़ाएगा रफ्तार

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Hardeep Puri

Trending news

फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
;