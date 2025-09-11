रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज

Jammu Kashmir News: रेलवे ने कश्मीर के व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया है. बडगाम से दिल्ली के लिए सेब से लदे दो पार्सल डिब्बों के साथ गुड्स ट्रेन की शुरुआत हुई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा X पर की है. जानिए क्या है रेलवे का प्लान?

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 11, 2025, 04:48 PM IST
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज

Indian Railways: कश्मीर के सेब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई हिस्सों में जाते हैं. यहां पर काफी संख्या में लोग सेब की खेती करते हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने कश्मीर को एक बड़ा तोहफा दिया है. बडगाम से दिल्ली के लिए सेब से लदे दो पार्सल डिब्बों के साथ गुड्स ट्रेन की शुरुआत हुई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा X पर की है. बता दें कि भारी वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद रहने के कारण कश्मीर के बागवानी उद्योग को करोड़ों का नुकसान हुआ है, ऐसे में रेलवे की इस सौगात से कश्मीर वासियों को काफी फायदा होगा. 

इस सेवा की आधिकारिक घोषणा परीक्षण के तौर पर दो पार्सल डिब्बों के साथ की गई थी और 15 तारीख से उसी तरह की 8 डिब्बों वाली पार्सल ट्रेन कश्मीर से दिल्ली के लिए प्रतिदिन चलेगी. इसे लेकर एसएसपी रेलवे वसीम कादरी ने कहा कि 15 तारीख से यहां से अधरशनगर तक प्रतिदिन एक पार्सल ट्रेन सेवा चलेगी, वहां से सामान आएगा और यहां से भी जाएगा, खासकर सेब, हमारा कार्यक्रम 15 तारीख का था, लेकिन राजमार्ग बंद है और लोगों का सामान सड़ रहा है, इसलिए विशेष परिस्थितियों में केवल सेब के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, इसलिए हमने इसे पहले ही स्थगित कर दिया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार है. 

 

हालांकि उद्घाटन सेवा सेब पर केंद्रित थी, लेकिन इस सेवा से केसर, अखरोट और हस्तशिल्प सहित अन्य कश्मीरी उत्पादों के व्यापारियों को लाभ होगा लेकिन इस बार सेब की कटाई का समय है और सेब उद्योग को कश्मीरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. यह पार्सल ट्रेन सेवा सड़क परिवहन से ज़्यादा भरोसेमंद होने की उम्मीद है. यह लगभग 23 घंटों में दिल्ली तक सेब पहुंचा देगी, जो सड़क मार्ग से सेब पहुंचने में लगने वाले समय का आधा है. 

सेब उत्पादक कंपनी प्रबंधक वरुण मित्तल ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, NH44, जो हमारी जीवन रेखा है, पिछले 12-13 दिनों से बंद है. कोई भी बड़ा ट्रक नहीं जा पा रहा है मुगल रोड खुला है, लेकिन वहां से केवल छोटे ट्रक ही गुज़र सकते हैं और डर भी बहुत ज़्यादा है. इसलिए हमने रेलवे विभाग से संपर्क किया और उन्होंने कम समय में ही हमें यह सुविधा प्रदान कर दी. आज तीन हज़ार डिब्बे भेजे जा रहे हैं, कुछ जम्मू जाएंगे, कुछ दिल्ली जाएँगे. पिछले दिनों हमें भारी नुकसान हुआ था, लगभग 50% माल खराब सड़क होने के कारण सड़-गलकर पहुंच गया था और ट्रैफ़िक भी काफ़ी ज़्यादा था. भविष्य में जब ट्रेन सेवा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, तो डर में लगभग 50-60% की कमी आएगी और समय की भी बहुत बचत होगी, यानी लगभग 50% समय की बचत होगी. 

प्रत्येक ट्रेन में आठ पार्सल कोच होंगे और प्रत्येक ट्रेन 18 टन सेब ले जाने में सक्षम होगी. यह पहल सेब उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी आश्वासन प्रदान करती है, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और लाखों लोगों का भरण-पोषण करता है. सेब उद्योग के अधिकारी कश्मीर में लगभग 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देते हैं और जम्मू-कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 10% तक का योगदान करते हैं.

रेल मंत्री ने अपने X हैंडल पर लिखा, "कश्मीर के सेब उत्पादकों को सशक्त बनाना, जम्मू-श्रीनगर लाइन के चालू होने से कश्मीर घाटी में बेहतर कनेक्टिविटी होगी. रेलवे 13 सितंबर 2025 से कश्मीर घाटी के बड़गाम से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक एक दैनिक समय-सारिणी वाली पार्सल ट्रेन शुरू कर रहा है. बड़गाम से दिल्ली के लिए सेब ले जाने वाली 2 पार्सल वैन की लोडिंग आज से शुरू हो रही है. 

भारत में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते, कश्मीर में सेब का व्यापार प्रति वर्ष 2 से 2.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) उत्पादन करता है और इसका बाजार मूल्य लगभग ₹10,000 से ₹12,000 करोड़ है. सेब उद्योग इस क्षेत्र के लाखों लोगों की आजीविका का आधार है. एक निरंतर और समय पर परिवहन सेवा प्रदान करके, यह सेवा सेबों के खराब होने को रोकेगी और उत्पादकों को उनके मूल्य में गिरावट से पहले उन्हें बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी. 

Syed Khalid Hussain

