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Hindi Newsबिजनेसयात्रियों के लिए खुशखबरी; जम्मू से श्रीनगर तक सीधी दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, जानें रूट, टाइमिंग और कब से होगी शुरू?

यात्रियों के लिए खुशखबरी; जम्मू से श्रीनगर तक सीधी दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, जानें रूट, टाइमिंग और कब से होगी शुरू?

266.66 किलोमीटर लंबे इस रूट पर चलने वाली 20 कोच वाली सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन को खास तौर पर सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 03:21 PM IST
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यात्रियों के लिए खुशखबरी; जम्मू से श्रीनगर तक सीधी दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, जानें रूट, टाइमिंग और कब से होगी शुरू?

Jammu-Srinagar Vande Bharat :  इंतजार खत्म हुआ...जम्मू–श्रीनगर के बीच सीधी वंदे भारत ट्रेन सेवा 30 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है. इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर 5 घंटे से भी कम रह जाएगा. 266.66 किलोमीटर लंबे इस रूट पर चलने वाली 20 कोच वाली सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन को खास तौर पर सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. ताकि बर्फबारी और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में भी यात्रा बाधित न हो.  ये सर्विस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और हर मौसम में भरोसेमंद यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी.

सीधी रेल कनेक्टिविटी का बड़ा बदलाव

जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी रेल सेवा की लंबे समय से मांग की जा रही थी. इसे अब पूरा किया जा रहा है. वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार के साथ अब यात्रियों को बिना किसी बदलाव के सीधे जम्मू से कश्मीर घाटी तक यात्रा करने की सुविधा मिलेगी. इससे पहले यात्रियों को बदलकर यात्रा करनी पड़ती थी. लेकिन अब ये समस्या खत्म हो जाएगी. बता दें, ये प्रोजेक्ट उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (USBRL) के पूरा होने के बाद संभव हुआ है. इसे जून 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था.

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उद्घाटन ट्रेन का शेड्यूल

रेलवे के अनुसार उद्घाटन विशेष ट्रेन (ट्रेन नंबर 02601) जम्मू तवी से सुबह 10:30 बजे रवाना होगी और श्रीनगर दोपहर 3:05 बजे पहुंचेगी.

  • जम्मू तवी से प्रस्थान: 10:30 बजे सुबह

  • श्री माता वैष्णो देवी कटरा ठहराव: 11:54 बजे से 11:59 बजे

  • श्रीनगर आगमन: 3:05 बजे दोपहर

  • इसके अलावा बीच में बिजबेहड़ा में क्रॉसिंग के लिए एक अतिरिक्त ठहराव भी होगा.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रह सकते हैं।

यात्रा के समय में बड़ी कमी

इस नई सर्विस से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा समय घटकर 5 घंटे से भी कम हो जाएगा. पहले सड़क मार्ग से ये यात्रा मौसम और ट्रैफिक के कारण काफी लंबी और अस्थिर होती थी. खासकर सर्दियों में जब जम्मू-श्रीनगर हाईवे भूस्खलन और बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है. तब ये ट्रेन एक भरोसेमंद ऑप्शन साबित होगी.

सर्दियों के लिए खास तकनीक

ये वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक विंटराइजेशन तकनीक से लैस है. ताकि बेहद ठंडे मौसम में भी संचालन सुचारू रहे.

वंदे भारत ट्रेन की मुख्य सुविधाएं:

  • पाइपलाइन को जमने से बचाने के लिए हीटिंग सिस्टम

  • पानी की टंकियों में 1800W सिलिकॉन हीटिंग पैड

  • हीटेड बायो-टॉयलेट सिस्टम

  • ड्राइवर विंडशील्ड में एंटी-फॉग हीटिंग

  • ब्रेकिंग सिस्टम के लिए एयर ड्रायर हीटिंग

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

इस सीधी ट्रेन सेवा से जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. कश्मीर घाटी तक आसान पहुंच से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और परिवहन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा छात्रों, व्यापारियों और आम यात्रियों के लिए भी ये सर्विस बड़ी राहत लेकर आएगी. 20 कोच की क्षमता के साथ यह ट्रेन अधिक यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुविधा देगी.

 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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