/अब अनंतनाग में रुकते हुए चलेगी जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, रेलवे के क्यों लिया ये फैसला ?

Jammu-Srinagar Vande Bharat Express: जम्मू से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में नया स्टॉपेज जोड़ा गया है. अब ये ट्रेन अनंतनाग में भी रुकेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसकी जानकारी दी है. इस ट्रेन की बढ़ती लोकप्रियता और डिमांड को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला किया है.
रेलवे ने जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज में नया स्टॉपेज जोड़ने का फैसला किया है. अब यह ट्रेन अनंतनाग स्टेशन पर भी रुकेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुलाकात के बाद इसकी जानकारी दी है. अनंतनाग स्टॉपेज से इस इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी.
जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का अनंतनाग में एक कमर्शियल स्टॉपेज शुरू होने के फैसले से सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि घरेलू व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा. अनंतनाग में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ इलाके में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा. घाटी में रेल नेटवर्क के विस्तार से माल ढुलाई आसानी से हो रही है. कश्मीर देश से कनेक्ट हो रहा है, जो वहां ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स को बड़े पैमाने पर सुव्यवस्थित कर रहा है. कश्मीर में उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है.
जम्मू तबी से शुरुआत
सांबा
कटरा
बनिहाल
कांजीगुड़
अनंतनाग
पांपोर
श्रीनगर (आखिरी स्टेशन)
30 अप्रैल को जम्मू कश्मीर-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी. इस ट्रेन ने कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट कर दिया. जिस दूरी को तय करने में पहले 10 घंटे का वक्त लगता था, अब उसे पूरा करने में सिर्फ 4 घंटे लगते हैं. इस रूट कटरा स्टॉपेज की वजह से ट्रेन में टिकटों की भारी डिमांड रहती हैं और अधिकांश समय यह ट्रेन हाई ऑक्यूपेंसी के साथ चलती है. ट्रेन ने कश्मीर के लोगों के लिए आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ वहां से व्यापार को भी बढ़ावा दिया है.