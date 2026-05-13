Advertisement
trendingNow13215158
Hindi NewsबिजनेसIndian Railways: सुपरह‍िट हो गया रेलवे का यह प्रयोग, पहले 10 दिन में ही क‍िया 45000 यात्र‍ियों ने सफर

Indian Railways: सुपरह‍िट हो गया रेलवे का यह प्रयोग, पहले 10 दिन में ही क‍िया 45000 यात्र‍ियों ने सफर

Vande Bharat Express: प‍िछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून को ऊधमपुर- श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक की शुरुआत की थी. इसके कुछ द‍िन बाद इस रूट पर 8 कोच वाली वंदे भारत को शुरू क‍िया गया था. अब ट्रेन को एक्‍सटेंड करके जम्‍मू से शुरू कर द‍िया गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 13, 2026, 09:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(Photo Credit: X)
(Photo Credit: X)

Jammu Srinagar Vande Bharat: रेलवे की तरफ से जम्‍मू से श्रीनगर के लि‍ए शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस सुपरह‍िट साबित हो रही है. ट्रेन की शुरुआत के पहले 10 द‍िन में ही 45000 यात्र‍ियों ने सफर क‍िया है. रेलवे की तरफ से द‍िया गया यह अपडेट जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ ही पर्यटकों के ल‍िए भी खुशखबरी है. रेल म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि ट्रेन शुरू होने के पहले हफ्ते (8 मई तक) में ही 28,762 पैसेंजर ने इस ट्रेस से सफर क‍िया. इससे यह साफ है क‍ि लोगों के बीच नई ट्रेन को लेकर जबरदस्‍त उत्साह है.

आपको बता दें कटरा से श्रीनगर के रूप पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 6 जून 2025 को ऊधमपुर- श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक के उद्घाटन के कुछ महीने बाद हुई थी. इसके बाद रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने 30 अप्रैल को 20 कोच वाली अपग्रेडेड वंदे भारत एक्‍सप्रेस को हरी झंडी द‍िखाई थी. जम्‍मू से श्रीनगर के रूट पर दो पेयर वंदे भारत ट्रेन का संचाल‍न क‍िया जा रहा है. ट्रेन नंबर 26401 जम्मूतवी से श्रीनगर और 26402 वापसी में श्रीनगर से जम्मूतवी तक जाती है. दूसरी जोड़ी ट्रेन नंबर 26403 और 26404 को भी इसी रूट पर संचाल‍ित क‍िया जाता है. आइए देखते हैं इस ट्रेन में कब क‍ितने यात्र‍ियों ने सफर क‍िया?

  • 3 मई : 4,977 यात्री

    Add Zee News as a Preferred Source

  • 8 मई : 4,955 यात्री

  • 9 मई : 5,284 यात्री

  • 10 मई : 5,657 यात्री

  • 11 मई : 5,024 यात्री

20 कोच वाली की भी फुल बुक‍िंग

पहले यह ट्रेन 8 कोच की थी और पूरी फुल रहती थी. अब 20 कोच वाली ट्रेन भी करीब-करीब पूरी बुक हो जा रही है. इससे यह साफ है क‍ि इस रूट पर ड‍िमांड काफी ज्‍यादा है. सिंगल जोड़ी चलने वाले दिनों में भी एवरेज 95 प्रतिशत से ज्यादा सीटें भरी रही हैं. वीकेंड पर ड‍िमांड और बढ़ जाती है. केवल शनिवार और रविवार को 11,000 यात्री सफर कर चुके हैं.

माइनस 20 डिग्री तापमान में भी सरपट दौड़ेगी ट्रेन

ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा बिना रुके पूरी हो जाती है. तीर्थयात्री, छात्र, सरकारी अधिकारी और व्यापारी आसानी से आना-जाना कर रहे हैं. यह ट्रेन माइनस 20 डिग्री तक के तापमान में चल सकती है. जब बर्फबारी या लैंड स्‍लाइड‍िंग के दौरान सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है तो उस समय यह ट्रेन सबसे भरोसेमंद साब‍ित होती है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

CM के काफिले में कटौती, मंत्री नहीं करेंगे पायलटिंग...कई राज्यों जारी हुए निर्देश
PM Modi appeal
CM के काफिले में कटौती, मंत्री नहीं करेंगे पायलटिंग...कई राज्यों जारी हुए निर्देश
नासिक TCS केस: निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर
Nasik TCS Conversion case
नासिक TCS केस: निदा खान को शरण देने वाले AIMIM पार्षद के घर पर गरजा बुलडोजर
प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?
prateek yadav
प्रतीक यादव ने मौत से कुछ समय पहले पत्‍नी अपर्णा पर कौन से लगाए थे आरोप?
प्रतीक यादव की आखिरी इंस्टा पोस्ट क्या थी? प्रोफाइल पर पिन कर रखी है ये दर्दभरी बात
Prateek Yadav last Instagram post
प्रतीक यादव की आखिरी इंस्टा पोस्ट क्या थी? प्रोफाइल पर पिन कर रखी है ये दर्दभरी बात
सनातन का विरोध स्टालिन के परिवार की कैसी मजबूरी है? सत्ता गई, फिर भी पिता-पुत्र वो '
tamilnadu news
सनातन का विरोध स्टालिन के परिवार की कैसी मजबूरी है? सत्ता गई, फिर भी पिता-पुत्र वो '
मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन, 38 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Prateek Yadav Death
मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव का निधन, 38 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
PM ने खुद से की शुरुआत, आधे काफिले के साथ चलेंगे मोदी; अब कितनी गाड़ियां रह जाएंगी?
PM Modi Cavalcade
PM ने खुद से की शुरुआत, आधे काफिले के साथ चलेंगे मोदी; अब कितनी गाड़ियां रह जाएंगी?
VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
Rajinikanth
VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
India LPG crisis
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
NEET
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी