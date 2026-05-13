Jammu Srinagar Vande Bharat: रेलवे की तरफ से जम्‍मू से श्रीनगर के लि‍ए शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस सुपरह‍िट साबित हो रही है. ट्रेन की शुरुआत के पहले 10 द‍िन में ही 45000 यात्र‍ियों ने सफर क‍िया है. रेलवे की तरफ से द‍िया गया यह अपडेट जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ ही पर्यटकों के ल‍िए भी खुशखबरी है. रेल म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि ट्रेन शुरू होने के पहले हफ्ते (8 मई तक) में ही 28,762 पैसेंजर ने इस ट्रेस से सफर क‍िया. इससे यह साफ है क‍ि लोगों के बीच नई ट्रेन को लेकर जबरदस्‍त उत्साह है.

आपको बता दें कटरा से श्रीनगर के रूप पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 6 जून 2025 को ऊधमपुर- श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक के उद्घाटन के कुछ महीने बाद हुई थी. इसके बाद रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव ने 30 अप्रैल को 20 कोच वाली अपग्रेडेड वंदे भारत एक्‍सप्रेस को हरी झंडी द‍िखाई थी. जम्‍मू से श्रीनगर के रूट पर दो पेयर वंदे भारत ट्रेन का संचाल‍न क‍िया जा रहा है. ट्रेन नंबर 26401 जम्मूतवी से श्रीनगर और 26402 वापसी में श्रीनगर से जम्मूतवी तक जाती है. दूसरी जोड़ी ट्रेन नंबर 26403 और 26404 को भी इसी रूट पर संचाल‍ित क‍िया जाता है. आइए देखते हैं इस ट्रेन में कब क‍ितने यात्र‍ियों ने सफर क‍िया?

3 मई : 4,977 यात्री Add Zee News as a Preferred Source

8 मई : 4,955 यात्री

9 मई : 5,284 यात्री

10 मई : 5,657 यात्री

11 मई : 5,024 यात्री

20 कोच वाली की भी फुल बुक‍िंग

पहले यह ट्रेन 8 कोच की थी और पूरी फुल रहती थी. अब 20 कोच वाली ट्रेन भी करीब-करीब पूरी बुक हो जा रही है. इससे यह साफ है क‍ि इस रूट पर ड‍िमांड काफी ज्‍यादा है. सिंगल जोड़ी चलने वाले दिनों में भी एवरेज 95 प्रतिशत से ज्यादा सीटें भरी रही हैं. वीकेंड पर ड‍िमांड और बढ़ जाती है. केवल शनिवार और रविवार को 11,000 यात्री सफर कर चुके हैं.

माइनस 20 डिग्री तापमान में भी सरपट दौड़ेगी ट्रेन

ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा बिना रुके पूरी हो जाती है. तीर्थयात्री, छात्र, सरकारी अधिकारी और व्यापारी आसानी से आना-जाना कर रहे हैं. यह ट्रेन माइनस 20 डिग्री तक के तापमान में चल सकती है. जब बर्फबारी या लैंड स्‍लाइड‍िंग के दौरान सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है तो उस समय यह ट्रेन सबसे भरोसेमंद साब‍ित होती है.