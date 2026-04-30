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Hindi Newsबिजनेसआज श्रीनगर-जम्मू वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव, आपके ल‍िए कब से शुरू होगी सर्व‍िस

आज श्रीनगर-जम्मू वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव, आपके ल‍िए कब से शुरू होगी सर्व‍िस

Ashwini Vaishnaw: एक साल पहले 6 जून 2025 को जब पीएम ने कटड़ा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्‍सप्रेस को हरी झंडी द‍िखाकर रवाना क‍िया था तो पूरा देश घाटी से रेलवे ल‍िंक के जर‍िये जुड़ गया था. उसके बाद से ही ट्रेन का व‍िस्‍तार कर जम्‍मू तवी से रवाना करने की मांग हो रही थी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:48 AM IST
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Jammu Srinagar Vande Bharat: रेलवे की तरफ से यात्री सुव‍िधाओं पर लगातार काम क‍िया जा रहा है. जून 2025 में भारतीय रेलवे ने कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को संचाल‍ित क‍िया था. इस ट्रेन का संचालन होने के बाद यात्री इसका एक्‍सटेंशन करके जम्‍मू तवी से चलाने की मांग कर रहे थे. अब रेलवे की तरफ से इस पर बड़ा फैसला क‍िया गया है. रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव गुरुवार को जम्मूतवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर- कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही कश्मीर घाटी और बाकी देश के बीच सफर अब तेज, आरामदायक और सुविधाजनक होने वाली है.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्‍व‍िनी वैष्णव 30 अप्रैल को जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी द‍िखाकर रवाना करेंगे. आम यात्रियों के लिए यह सर्व‍िस 2 मई से शुरू होगी. यह हाई-कैपेसिटी ट्रेन जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच चलेगी. इससे दोनों राजधान‍ियों के बीच यात्रा का समय काफी कम रह जाएगा. साथ ही घाटी तक पूरे साल सुरक्षित सड़क और रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

6 जून 2025 को द‍िखाई थी हरी झंडी

गौरतलब है क‍ि यह ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच पहले से चल रही ट्रेन सर्व‍िस का विस्तार है. प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून 2025 को इस कटड़ा से श्रीनगर रेल लिंक का उद्घाटन किया था. अब इसके जम्मू तवी तक पहुंचने से कश्मीर नेशनल रेल नेटवर्क से और करीब आ गया है. इस रेलवे प्रोजेक्‍ट को 28,000 करोड़ रुपये की लागत से 1990 के दशक के अंत से काम चल रहा है. रेल सर्व‍िस 2005 में उधमपुर तक और 2008 में कश्मीर घाटी तक पहुंच गई थी.

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जम्मू तवी से श्रीनगर तक पहली बार चलेगी ट्रेन

रेलवे अध‍िकार‍ियों ने बताया क‍ि 20 कोच वाली वंदे भारत आज पहली बार जम्मू तवी से श्रीनगर तक चलेगी. यह ट्रेन पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए चलेगी. उसी समय श्रीनगर से जम्मू की तरफ भी एक ट्रेन को रवाना क‍िया जाएगा. उद्घाटन से पहले इस हफ्ते जम्मू-कटरा सेक्शन पर ट्रायल किया गया था. जम्‍मू से श्रीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन करीब 267 किमी की दूरी तय करेगी और हफ्ते में छह द‍िन दोनों तरफ से चलेगी. मंगलवार को यह सर्व‍िस बंद रहेगी.

ट्रेन को आधुन‍िक सुविधाओं से लैस क‍िया गया

ट्रेन को आधुन‍िक सुविधाओं से लैस क‍िया गया है. इसमें स्वदेशी ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली लगी है, जीपीएस बेस्‍ड यात्री सूचना सिस्टम और बेहतर सीटिंग कम्फर्ट है. यह ट्रेन सेवा तेज, सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक सफर देगी. सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने कहा कि नई ट्रेन सेवा से यात्रा का समय घटने के साथ ही ज्यादा यात्र‍ियों को ले जाया जा सकेगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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