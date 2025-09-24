Jan Dhan Account: नहीं मिलेंगे सब्सिडी के पैसे, बंद हो जाएगा आपका जन धन खाता, अगर 1 अक्टूबर से पहले नहीं करवाया ये काम
Jan Dhan Account KYC: रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार खाता खुलने के 10 साल बाद दोबारा केवाईसी करना जरूरी होता है. ऐसे में 30 सितंबर से पहले सभी जन धन खाता धारकों को री-केवाईसी के निर्देश दिए गए हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:31 AM IST
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तरह यदि आपका बैंक खाता खुला है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. 30 सितंबर तक आपको री-केवाईसी कराना जरूरी है. वरना खाता बंद हो सकता है. ऐसा RBI के उस नियम के तहत करना जरूरी है, जिसमें ये साफतौर पर कहा गया है कि 10 साल पुराने सभी खातों के लिए री-केवाईसी अनिवार्य है. 

2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी. इसके तहत अब तक बैंकों में 55.9 करोड़ खाते खोले गए हैं. जिसमें से 10 करोड़ खाते ऐसे हैं, जो जन्हें खोले गए दस साल हो चुका है. ऐसे में यदि आप भी इसमें शामिल हैं, तो इसे जारी रखने के लिए 1 अक्टूबर से पहले री-केवाईसी करवा लें. 

इसे भी पढ़ें- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: 0 बैलेंस- दो फोटो से खुलवाएं बैंक खाता, बचत से बीमा तक जानें पीएम जन धन योजना के फायदे

सरकार चला रही अभियान

सरकार री-केवाईसी के लिए पंचायत स्तर पर 1 जुलाई से ही KYC अभियान चला रही है. 30 सितंबर तक आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं. ये कराना जरूरी है, वरना बैंक आपके खाते को बंद कर सकता है. इससे सरकारी सब्सिडी का फायदा आप नहीं ले पाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 1 लाख ग्राम पंचायतों में कैंप लग चुके हैं, और लाखों लोगों ने अपडेट कर लिया है.

इसे भी पढ़ें- Kisan Vikas Patra: सरकार की पैसा डबल करने वाली स्कीम, 1000 रुपए से करें शुरुआत, मिलेगा नो रिस्क रिटर्न

 

क्यों जरूरी री केवाईसी

KYC से धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सर्विस को सही तरह से जारी रखने में मदद मिलती है.  री-केवाईसी एक आसान प्रोसेस है, जिसमें आप बैंक में अपनी पुरानी जानकारी जैसे नाम, पता और फोटो अपडेट करते हैं. जिन खातों को 2014-2015 में खोला गया था, उनके होल्डर्स को री-केवाईसी करानी होगी, क्योंकि इन खातों की KYC की वैलिडिटी 10 साल की है. अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है.

 

 

