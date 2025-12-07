Jan Dhan Account: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PM JanDhan Yojana) के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 57.11 करोड़ हो गई है. इन अकाउंट में 2,74,033.34 करोड़ रुपये जमा है. यह जानकारी योजना की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट के जर‍िये दी गई. साथ ही बताया गया कि देश में 13.55 लाख बैंक मित्र पूरे देश में ब्रांचलैस बैंकिंग सर्व‍िस मुहैया कर रहे हैं. एक कार्यक्रम में फाइनेंश‍ियल सर्व‍िस ड‍िपार्टमेंट के सेक्रेटरी के सचिव एम नागाराजू ने कहा कि देशभर में जन धन खातों में अब औसत बैलेंस बढ़कर 4,815 रुपये हो गया है.

3.67 लाख करोड़ DBT के जर‍िये देने का प्‍लान

सीन‍ियर अध‍िकरी के अनुसार सरकार चालू फाइनेंश‍ियल ईयर में कुल 3.67 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये ट्रांसफर करने का प्‍लान कर रही है. कार्यक्रम में उन्होंने आगे कहा कि भारत की वित्तीय समावेशन की यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं है. साल 2014 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) एक अहम पड़ाव साबित हुआ है. इससे 57 करोड़ से ज्‍यादा लोग बैंक‍िंग सिस्टम से जुड़े हैं.

अकाउंट में करीब 2.75 लाख करोड़ रुपये का बैलेंस

नागाराजू के अनुसार मौजूदा समय में जन धन अकाउंट में करीब 2.75 लाख करोड़ रुपये का बैलेंस हैं, जिससे औसत बैलेंस करीब 4,815 रुपये निकलकर आता है. इन अकाउंट में से 78.2 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-सरकारी इलाकों में हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है. उन्होंने आगे कहा कि भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2025 में बढ़कर 67 हो गया है. यह दिखाता है कि देश में वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार के साथ-साथ गुणवत्ता में भी इजाफा हो रहा है.

2021 में लॉन्च किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक बैंकिंग, बीमा, पेंशन, निवेश और डाक सेवाओं सहित 97 संकेतकों पर आधारित है. इसके तीन उप-सूचकांक - पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता (एक्सेस, यूसेज और क्‍वाल‍िटी) न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को मापते हैं, बल्कि यह भी मापते हैं कि लोग वास्तव में वित्तीय उत्पादों का उपयोग करते हैं या नहीं और क्या वे उन्हें समझते हैं.